Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”

ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii, scor 4-0. Toate golurile au fost marcate în prima repriză, iar autorii reușitelor au fost Florin Tănase, Mihai Popescu, Darius Olaru și Alex Stoian. În ciuda victoriei clare, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de prestația unui fotbalist.

Vlad Chiricheș (36 ani) a fost titularizat pentru a doua oară de către Mirel Rădoi, . Mijlocașul a fost schimbat în minutul 65 al meciului cu Oțelul, însă prestația sa l-a nemulțumit pe Gigi Becali. La scurt timp după fluierul final, patronul FCSB a transmis că veteranul echipei nu mai poate juca, acest lucru fiind cauzat de vârsta înaintată.

ADVERTISEMENT

„Nu mai zic, că se supără. El, săracul, e bătrân. E un băiat bun, a făcut lucruri mari, îi mulțumesc. Nu e bătrân în general, dar pentru fotbal este. Nu mai merge, mă, tată. Asta trebuie să înțeleagă și el, și Mirel, și toată lumea. Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu-l mai ajută încheieturile, viteza mușchilor, viteza de reacție, ligamentele… nu mai poate.

Eu văd că Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu înțelegi că nu se mai poate juca fotbal? Mirel Rădoi să nu se supere că îl critic. Nu îl critic, spun doar ce văd. Nu pot să spun despre Chiricheș că nu vrea sau că e delăsător, dar nu mai poate”, a declarat Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

În continuare, patronul roș-albaștrilor a transmis că obiectivul este unul clar: câștigarea play-out-ului. În acest context, Gigi Becali a transmis că este dispus chiar să se certe cu Mirel Rădoi, doar pentru ca Vlad Chiricheș să nu mai evolueze pentru FCSB în acest sezon. Omul de afaceri susține că mijlocașul nu mai poate face față, iar prezența sa pe teren este un risc pentru echipă.

ADVERTISEMENT

„Dacă noi jucăm așa… Eu vreau să câștigăm play-out-ul. Pe mine mă interesează un singur meci: barajul. Trebuie să înțelegem că Chiricheș nu mai poate. Nici nu știam că este în echipa de start, nu vorbesc prea des cu Mirel Rădoi. Să facă ce vrea, nu mă interesează. Dar dacă va ajunge la baraj și va vrea să joace cu Chiricheș, chiar dacă mă cert cu Mirel, nu îl las, înțelegi?

ADVERTISEMENT

Mirel are o independență pe care nu a avut-o niciodată. Nici nu știam echipa, nimeni nu o știe și nici nu mă interesează. Numai că… Chiricheș nu are cum să fie în teren la baraj. Nu putem face așa ceva, este vorba de milioane”, a conchis Gigi Becali după FCSB – Oțelul 4-0.

Vlad Chiricheș a adunat 22 de meciuri pentru FCSB în acest sezon. Dacă în stagiunea precedentă a impresionat, ba chiar a fost rechemat la echipa națională, prestațiile mijlocașului au scăzut în ultima perioadă, iar , însă acesta ar putea continua în cadrul clubului, într-un alt rol.

ADVERTISEMENT