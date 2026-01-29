Gigi Becali i-a semnat sentința lui Dennis Politic după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Îl dau! M-am convins!”

ADVERTISEMENT

FCSB și Fenerbahce au încheiat la egalitate pe National Arena, în ultimul meci din faza principală a Europa League. Partida s-a terminat 1-1, iar campioana României părăsește competiția. La scurt timp după finalul jocului, Gigi Becali, patronul clubului, a anunțat ce se va întâmpla cu Dennis Politic.

Dennis Politic, evoluție ștearsă în meciul cu Fenerbahce. Rămâne sau nu la FCSB!?

a primit o șansă în duelul cu Fenerbahce, de pe Arena Națională. Dennis Politic a avut o ocazie bună, însă a gestionat greșit mai multe situații și a fost scos de pe teren la startul reprizei secunde.

S-a vorbit în ultima perioadă despre posibilitatea ca Dennis Politic să plece de la FCSB în această iarnă. Fotbalistul nu a reușit să se impună la campioana României. Totuși, roș-albaștrii au probleme de lot, iar Gigi Becali își dorește să îl păstreze, în cazul în care nu va aduce întăriri.

Gigi Becali a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Dennis Politic

a intrat în direct la scurt timp după meciul cu Fenerbahce și a spus care este situația lui Dennis Politic. Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de evoluția jucătorului, acesta fiind motivul pentru care a decis să îl scoată de pe teren.

„Putea să joace și azi Tănase, dar nu am vrut noi. Va juca în week-end. Arad, nu, în meciul cu Botoșani, probabil. Nu îmi fac probleme, îl așteptăm. Echipa acum capătă încredere.

M-am convins de Politic. Și l-am băgat pe altul care nu mă convinge de un an, care cred că este mai slab decât Politic. Trebuie să mai aduc niște jucători. Cu jucători de-ăștia nu poți face față nici la campionat. Trebuie să ai jucători valoroși. Ai văzut Cisotti cât de slăbănog e, cum face el și mereu rămâne mingea la el?

Trebuiau să joace o repriză Crețu, alta Radunovic. Dar a zis ăsta de 22 de ani, Pantea, că nu mai poate. Dacă reușesc să iau jucători, îl dau pe Politic în Grecia. Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic. Dacă îl văd pe Politic că nu e soluție, ce să fac? Dacă îl văd pe George Popescu că nu e soluție, ce să fac? Trebuie să iau neapărat doi jucători. De Lixandru mi-a plăcut. Am văzut un Lixandru din vremurile mai bune, care ia fața adversarilor. Mi-a plăcut și Thiam, s-a luptat”, a mai spus Gigi Becali, la