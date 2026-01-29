Sport

Gigi Becali i-a semnat sentința lui Dennis Politic după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Îl dau! M-am convins!”

FCSB a remizat cu Fenerbahce, 1-1, pe Arena Națională și a părăsit Europa League. Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Dennis Politic. Rămâne la campioana României!?
Alex Bodnariu
30.01.2026 | 00:30
Gigi Becali ia semnat sentinta lui Dennis Politic dupa FCSB Fenerbahce 11 Il dau Mam convins
ULTIMA ORĂ
Dennis Politic, evoluție ștearsă în meciul cu Fenerbahce. Rămâne sau nu la FCSB!?
ADVERTISEMENT

FCSB și Fenerbahce au încheiat la egalitate pe National Arena, în ultimul meci din faza principală a Europa League. Partida s-a terminat 1-1, iar campioana României părăsește competiția. La scurt timp după finalul jocului, Gigi Becali, patronul clubului, a anunțat ce se va întâmpla cu Dennis Politic.

Dennis Politic, evoluție ștearsă în meciul cu Fenerbahce. Rămâne sau nu la FCSB!?

Atacantul adus în vară de la Dinamo a primit o șansă în duelul cu Fenerbahce, de pe Arena Națională. Dennis Politic a avut o ocazie bună, însă a gestionat greșit mai multe situații și a fost scos de pe teren la startul reprizei secunde.

ADVERTISEMENT

S-a vorbit în ultima perioadă despre posibilitatea ca Dennis Politic să plece de la FCSB în această iarnă. Fotbalistul nu a reușit să se impună la campioana României. Totuși, roș-albaștrii au probleme de lot, iar Gigi Becali își dorește să îl păstreze, în cazul în care nu va aduce întăriri.

Gigi Becali a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Dennis Politic

Omul de afaceri a intrat în direct la scurt timp după meciul cu Fenerbahce și a spus care este situația lui Dennis Politic. Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de evoluția jucătorului, acesta fiind motivul pentru care a decis să îl scoată de pe teren.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

„Putea să joace și azi Tănase, dar nu am vrut noi. Va juca în week-end. Arad, nu, în meciul cu Botoșani, probabil. Nu îmi fac probleme, îl așteptăm. Echipa acum capătă încredere.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

M-am convins de Politic. Și l-am băgat pe altul care nu mă convinge de un an, care cred că este mai slab decât Politic. Trebuie să mai aduc niște jucători. Cu jucători de-ăștia nu poți face față nici la campionat. Trebuie să ai jucători valoroși. Ai văzut Cisotti cât de slăbănog e, cum face el și mereu rămâne mingea la el?

Trebuiau să joace o repriză Crețu, alta Radunovic. Dar a zis ăsta de 22 de ani, Pantea, că nu mai poate. Dacă reușesc să iau jucători, îl dau pe Politic în Grecia. Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic. Dacă îl văd pe Politic că nu e soluție, ce să fac? Dacă îl văd pe George Popescu că nu e soluție, ce să fac? Trebuie să iau neapărat doi jucători. De Lixandru mi-a plăcut. Am văzut un Lixandru din vremurile mai bune, care ia fața adversarilor. Mi-a plăcut și Thiam, s-a luptat”, a mai spus Gigi Becali, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți...
Fanatik
Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți și care sunt echipele implicate
Daniel Bîrligea a trăit la cote maxime din tribune meciul FCSB – Fenerbahce!...
Fanatik
Daniel Bîrligea a trăit la cote maxime din tribune meciul FCSB – Fenerbahce! Cum a reacționat alături de logodnica sa la ratarea uriașă a lui Thiam
Europa League, rezultate etapa 8. Calificare în play-off pentru Răzvan Lucescu și Ionuț...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 8. Calificare în play-off pentru Răzvan Lucescu și Ionuț Radu. FCSB, ghinion teribil. Clasament actualizat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o...
iamsport.ro
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o echipă din SuperLiga! În ce condiții renunță Becali la jucător
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!