Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Andrei Cordea: ”Toată spuma și crema fotbalului e adunată la mine”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că fostul mijlocaşul ofensiv al Academicii Clinceni a fost , deşi mai avea doi ani de contract cu echipa ilfoveană.

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” este extrem de încântat de prestațiile fotbalistului de 22 de ani și a anunțat că acesta .

Ce preț de transfer i-a făcut Gigi Becali lui Andrei Cordea

Andrei Cordea a avut o nouă în derby-ul cu Universitatea Craiova, reușind un gol și două pase decisive, iar Gigi Becali a anunțat prețul pentru care acesta poate pleca în viitor.

”Dumiter mi-a plăcut cum a jucat fără minge, dar eu cred că va crește și are perpectivă. Ondrasek, asta vreau de la un atacant, să returneze mingea cum a făcut aseară. Pe mine mă enervează la un atacant când returnează mingea la adversar.

Șerban nu-l va mai schimba nimeni din fundaș stânga. Bine, când jucăm din trei în trei zile vor juca toți. Cordea la 25 de ani iau 25 de milioane pe el. Toată spuma și crema fotbalului e adunată la mine, mă refer la 21-22 de ani. Și atunci ei ce să vândă, l-au vândut pe Cicâldău. Nu poți să-l compari pe Man cu Cicâldău”, a declarat Becali la Pro X.

Becali anunță hegemonia ”roș-albastră”

Imediat după victoria cu Universitatea Craiova, finanțatorul FCSB a anunțat că este convins că investițiile pe care le-a făcut în ultimii ani și este de părere că formația sa nu va mai putea fi oprită în întrecerea internă.

”De multă vreme nu am mai văzut un meci așa de bun. Eu v-am spus, că mă dau mare acum, am fost mulțumit și de meciul cu Botoșani. Eu am văzut că avem viteză de joc.

Eu zic că echipa asta nu mai poate fi învinsă, e foarte puternică. Nu dăm nicio șansă adversarilor, când e mingea la noi suntem ucigători. Cu CFR se va întâmpla și mai grav, o să vedeți”, a spus Gigi Becali.

Paulo Vinicius vine la FCSB

Chiar dacă jocul celor de la FCSB a fost unul încântător, Gigi Becali mai face un transfer. Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit că va evolua sub comanda lui Dinu Todoran, informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

Jucătorul brazilian va semna un contract pe un an și va avea un salariu de 15.000 de euro, cu 5.000 mai puțin decât a câștigat în sezonul precedent la CFR Cluj.

FANATIK a aflat că cele două părți au ajuns la o înțelegere în proporție de 90%, mai fiind de stabilit doar anumite detalii legate de clauzele din contract, dar sunt șanse foarte mari ca Paulo Vinicius să îmbrace tricoul vicecampioanei României.