Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”

Gigi Becali a fost prezent în vestiarul celor de la FCSB luni, după eșecul dur pe care campioana l-a suferit pe teren propriu cu CFR Cluj, 1-4. Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu au existat oferte pentru Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, aspect pe care l-a confirmat și celor doi fotbaliști.

Ce i-a spus Gigi Becali lui Daniel Bîrligea în vestiarul FCSB-ului

Golgheter în sezonul trecut la FCSB, cu 17 reușite în 35 de meciuri, Daniel Bîrligea a reușit să înscrie doar 8 goluri în 27 de partide în actuala stagiune, cota sa fiind într-o ușoară scădere. Gigi Becali l-a anunțat pe atacant că nu a existat vreo ofertă pentru transferul său. „N-au spus nimic, eu le-am spus adevărul. (n.r. Bîrligea nu a zis nimic) Ce să zică? I-am zis ‘Câți bani ați făcut? Oricum știu jucătorii, sutele de mii, primele pe care le-ai luat, mai le știi?’

Apoi, i-am și zis ‘Uite care-i treaba. Acele oferte le-am băgat eu la miștocăreală’. Că am pe Bîrligea 8 milioane și nu îl dau, vrăjeală, minciunile mele. Niciun fel de ofertă nu a avut. N-am mințit, m-am inspirat din altceva, alții au spus ‘Cât vrei pe Bîrligea?’. Zvonuri. Eu am speculat și am băgat-o și eu, că am 7, dar nu-l dau, am 8, dar nu-l dau. Nu a avut nicio ofertă”, a afirmat patronul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA. .

Gigi Becali, mesaj dur pentru Ștefan Târnovanu

Gigi Becali a anunțat deja că Ștefan Târnovanu nu va mai fi titular la FCSB, urmând a fi înlocuit în poartă de juniorul Matei Popa, iar patronul i-a confirmat goalkeeperului că nici pentru el nu au existat oferte de transfer. „I-am spus ‘Băi, Fane, tu nu te lua după unii și după alții, că ‹‹Îl dă Gigi cu 2 milioane sau 2 și jumătate››.

N-ai nicio ofertă, în primul rând, și în al doilea rând, acum nu o să aperi. Concentrează-te’ ”, a afirmat latifundiarul în exclusivitate pentru FANATIK. . .

