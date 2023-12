Gigi Becali iese la atac și-l desființează pe Cristi Balaj: ”El are o altă facultate”

Mai exact, Gigi Becali i-a dat replica lui Balaj, după ce fostul arbitru, în prezent președinte al CFR Cluj, a făcut referire la perioada petrecută de Becali după gratii. Totul a început din cauza golului anulat lui Florinel Coman în CFR Cluj – FCSB, 1-1, din urmă cu mai multe etape.

Gigi Becali iese la atac și-l desființează pe Cristi Balaj

, după care Cristian Balaj a avut o reacție atipică. ”Folosește anumiți termeni gen furt, pe care i-a învățat în perioada în care era la facultate (n.r. la închisoare), alături de colegii de cameră.

Tudor Alexandru, care nu a spus că nu este fault, pentru că știa că acel picior remorcă a comis o incorectitudine după ce jucătorul a jucat mingea, el a spus doar că nu trebuia revenit pentru că nu era o fază în progres, dar el a recunoscut faultul. Indirect a recunoscut.

Versus Marius Avram, care a avut o altă opinie și care trebuie respectată. Dați-mi voie să cred majoritatea, care a fost de părere că acel gol frumos trebuia anulat. Îmi cer scuze, nu îmi cereți să primesc lecții de arbitraj de la Gigi Becali, care împarte lumea în două, sclavii, cei care sunt de acord cu el, și tralala sau proști, cei care au altă opinie”, declara Cristi Balaj pentru ProSport.

pentru gazde, în care golul victoriei a fost înscris dintr-un ofsaid ignorat de analiza VAR, care a durat mai bine de 4 minute. Comisia Centrală a Arbitrilor a simțit nevoia să iasă public și să își ceară scuze pentru că CFR a fost dezavantajată, moment în care Gigi Becali a devenit și mai vehement.

Practic, Gigi Becali a remarcat cum CCA și-a asumat rolul de protector al celor de la CFR Cluj, lucru care poate fi considerat revoltător de restul echipelor din SuperLigă. ”Băi băiatule, noi am pierdut campionatul cu FC Voluntari și nu și-a cerut scuze. El cu acest comunicat și-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală.

Declarația lui e vădită. E o chestiune cu tentă. Mesajul lui e aia sunt prietenii mei. Trebuia să scoateți mingea din poartă! Bă, nu mă interesează! Scoateți mingea din poartă. Dacă nu, vă rețin de la delegări. Așa e România… E batjocorită de străini”, a răbufnit Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Acum, patronul celor de la FCSB i-a dat replica și lui Cristian Balaj. ”Da, tată! Tu crezi că mie îmi e rușine cu facultatea? Orice facultate, pe care am făcut-o, am făcut-o și gata! Am făcut facultatea aia cu voia Domnuiui. Așa a vrut Domnul! Acum, să stau să-i răspund lui Balaj? Balaj, cum a fost arbitru, așa o să fie și ca om mai departe.

El are o altă facultate. Eu am facut facultatea obligatoriu, că m-au legat să o fac. El are o facultate mult mai tare decât studenții de acolo. Ai înțeles? Deci, stundenții ăia, care erau cu mine în facultate, sunt mici copii pe lângă facultatea lui rafinată (n.r. râde). El a făcut facultatea aia la seral! O are în inima lui facultatea aia, șmecheria aia”, a declarat Gigi Becali pentru