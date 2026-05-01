Sport

Gigi Becali îi bate obrazul lui Elias Charalambous înainte să numească noul antrenor: „Și-a făcut cartea de vizită la FCSB, a câștigat 1.000.000 de euro”

FCSB a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi, iar Gigi Becali anunță că noul tehnician va fi numit înainte de baraj. Mesajul transmis lui Elias Charalambous.
Alex Bodnariu
01.05.2026 | 16:55
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali l-ar vrea înapoi pe Elias Charalmbous la FCSB. Mesajul transmis cipriotului
ADVERTISEMENT

FCSB a rămas fără antrenor după demisia lui Mirel Rădoi. Gigi Becali a intervenit în direct, în ziua meciului cu Csikszereda, și a anunțat clar că până la barajul pentru cupele europene clubul va numi un nou tehnician. Varianta Elias Charalambous nu a picat definitiv.

FCSB, în căutare de antrenor. Cine este primul pe lista lui Gigi Becali

Pe banca campioanei României va sta Lucian Filip la meciul cu Csikszereda. FCSB a rămas fără principal după ce Mirel Rădoi, antrenorul pe care Gigi Becali l-a numit chiar la începutul play-out-ului, a decis să își dea demisia după ce a primit o ofertă mult mai bănoasă de la Gaziantep, o echipă din Turcia.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a anunțat în mai multe ocazii că își dorește un antrenor străin la echipă, întrucât a fost foarte mulțumit de cum a arătat formația în mandatul lui Elias Charalambous, care ar putea reveni în funcția de principal al campioanei României.

Gigi Becali a vorbit despre acest subiect. Patronul campioanei României a dat de înțeles că principala opțiune rămâne Elias Charalambous, care însă ar vrea să revină la echipă abia din vară. Omul de afaceri consideră că cipriotul ar trebui să vină acum la club, ca o formă de recunoștință pentru sprijinul primit în ultimele sezoane.

ADVERTISEMENT
„Vom respecta regulamentele. Înainte să se împlinească cele 30 de zile va fi un antrenor. Nu îl știu pentru că nu m-a interesat așa de mult. Mă gândesc cine va fi norocosul să califice echipa în Conference. Va veni cu 4-5 zile înainte de baraj. Dacă o califică, poate să vină Mourinho, că rămâne acolo. Charalambous a spus că vrea din vară. Eu l-am lăsat în pace, nu am vorbit nimic cu el. După meciul pe care îl vom avea cu Hermannstadt o să îl sun pe el. O să îi spun: «Am nevoie de tine. Vii două meciuri să mă ajuți».

ADVERTISEMENT
Facem contract pe două meciuri. Dacă zice că nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Dacă nu vii să mă ajuți, înseamnă că nu am fost așa mari prieteni. Dacă nu va veni Charalambous, mă va supăra. Când a venit la mine, a venit pe 5000 de euro pe lună. A câștigat peste 1.000.000 de euro în trei ani cât a stat. Și-a făcut și cartea de vizită. Și când te chem două meciuri, tu nu vii? Eu aștept să îmi spună mie. I-am lăsat pe Meme, pe Teia. Aștept să îl sun eu. Mihai a găsit. Poate nu vrea Charalambous și îl luăm pe el, pe italian. Nu îl știu, Meme are mai mulți: spaniol, italian. Mi-au dat mie de la impresari, care e antrenor străin. Că îl cheamă cutare, cutare. Mi-au dat mesaje, corespunde cerințelor, FCSB e FCSB, dar că nu trebuie să se mai spună echipa înainte și să nu mai spun eu. Ce, mă doare gura?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
