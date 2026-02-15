Gigi Becali, prima reacție în scandalul momentului din SuperLiga. Motivul pentru care îi ia apărarea lui Radu Petrescu după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1

ADVERTISEMENT

a început cu un scandal uriaș, după meciul dintre Petrolul și FC Argeș, 2-1, în care Radu Petrescu a comis o eroare majoră ce a privat trupa piteșteană de un gol, iar acuzațiile s-au îndreptat către FCSB.

Gigi Becali are un verdict clar după scandalul provocat de Radu Petrescu

Gigi Becali, a ținut să-i ia apărarea arbitrului Radu Petrescu, cel care a fost suspendat de CCA după scandalul ce s-a iscat în urma meciului dintre Petrolul și FC Argeș. De asemenea, omul de afaceri a spus că a fost mulțumit de modul în care Marian Barbu a condus partida dintre Universitatea Craiova și FCSB.

„Nu, nu am ce să zic de arbitraj. Am fost vreodată nedrept? Eu spun dreptatea. Toți l-ați omorât pe Petrescu, dar el a împlinit dreptatea. Dreptatea oricum se face e binevenită. Bine, nu ne contrazicem pe asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Așadar, Gigi Becali spune că Radu Petrescu a făcut lucrul corect, pentru că lovitura liberă din care FC Argeș a marcat fusese acordată într-un mod eronat. Astfel, prin faultul în atac fluierat a reparat o eroare pe care a comis-o inițial și a făcut ca lucrurile să fie drepte.

CCA a anunțat măsuri imediat după meciul dintre Petrolul și FC Argeș

Comisia Centrală a Arbitrilor a avut o reacție promptă la finalul partidei terminată cu scandal dintre Petrolul și FC Argeș. Forul condus de Kyros Vassaras a anunțat că arbitrul va suporta consecințele în urma unei faze pe care a abordat-o greșit.

”Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie. În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, a fost comunicatul emis de CCA.