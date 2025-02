Gigi Becali îi pregătește un salariu astronomic lui Darius Olaru pentru a rămâne la FCSB: „Îi fac 500.000 de euro pe an plus prime!”. Cum a reacționat căpitanul roș-albaștrilor

. După meci, Gigi Becali a vorbit despre situația lui Darius Olaru la FCSB.

Gigi Becali, după Gloria Buzău – FCSB 0-2: „Bugetul de salarii e mai mare”

Gigi Becali a discutat despre majorările salariale acordate la FCSB, ca urmare a rezultatelor bune obținute de echipă în ultimele luni, menționând și câțiva jucători care au beneficiat de aceste creșteri.

„Inspirăm forță. În alți ani, marcam și ne retrăgeam. Acum echipa are atât de mare încredere încât nu se mai retrage. Asta îmi place cel mai mult. Normal că bugetul de salarii e mai mare.

Tănase are 30.000 de euro pe lună, plus primă. Le-am mărit lui Șut, Crețu. Pentru că am vrut eu. Am zis că nu e drept, pentru că sunt jucători care participă. Bîrligea are 25.000 de euro.

Le-am zis că dacă produc bani, le dau bani. Eu nu dau primă de campionat”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali vrea ca Darius Olaru să rămână la FCSB și din vară

Gigi Becali vrea să îl păstreze cu orice preț pe Darius Olaru la echipă pentru a forța o calificare în grupa principală din UEFA Champions League. Latifundiarul din Pipera este dispus să îi mărească salariul căpitanului de la FCSB.

„Am vorbit cu Olaru. I-am zis că dacă ne calificăm în Liga Campionilor îi fac eu 500.000 de euro pe an, plus prime. O să ia 700.000 de euro pe an. Mi-a zis: ‘Nici nu mă gândesc la bani, nea Gigi’.

Olaru este posibil să fie în ultimele trei etape din play-off. Noi vrem să devenim campioni în Giulești, să abitreze Șumudică și el campionatul (n.r. râde)”, a mai declarat Gigi Becali, după Gloria Buzău – FCSB 0-2.

Darius Olaru, revenire spectaculoasă la FCSB?

Înaintea maeciului dintre Gloria Buzău și FCSB, . Mangerul general al „roș-albaștrilor” a dezvăluit că mijlocașul își dorește să ajute în lupta la titlu.

„Cu Darius Olaru orice e posibil. Chiar am făcut un scenariu. Eram la sală și i-am zis ‘Terminăm sezonul regulat pe locul doi şi finala campionatului se va juca între locul 2 și locul 1, cu Darius Olaru titular’. El a zis că 100% va fi așa”, a declarat Mihai Stoica.