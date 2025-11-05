Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova Steaua”

ADVERTISEMENT

Deși a început în anul 2014, conflictul dintre FCSB și CSA Steaua este departe de a se încheia. Victor Pițurcă a declarat că ar prelua formația din Ghencea în cazul în care ar avea drept de promovare, iar Gigi Becali i-a oferit un răspuns fostului selecționer.

Cum i-a răspuns Gigi Becali lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a oferit un răspuns după declarațiile lui Victor Pițurcă. Patronul FCSB e curios de ce o să zică fostul selecționer în momentul în care va prezenta actele oficiale, în care se arată faptul că a preluat brandul Steaua perfect legal, cu acte făcute la notar.

ADVERTISEMENT

„Ce o să zică Piți, că eu așa îi spun din prietenie, că FCSB nu este Steaua, că Steaua este a armatei, când o să vin eu cu actele? El are 33% din Steaua. El are 33%, am acte semnate la notar. Ce o să zică atunci?

Nu mai zic, nu mai vreau să mă cert. Bine, cu Pițurcă nu m-am certat niciodată. El zice, eu îl contrazic cu niște lucruri. Îl contrazic pentru că e aiurea ce spune, că altfel nu aș face asta”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, o nouă înțepătură către CSA Steaua

În continuare, Gigi Becali a glumit și a transmis că în momentul în care Totodată, patronul FCSB a mărturisit că nu vorbește despre Pițurcă, asta deoarece fostul selecționer este „supărăcios”.

ADVERTISEMENT

„El e supărăcios (n.r. – Victor Pițurcă)! Așa, eu mai glumesc cu câte unii. Cu Mirel mai glumesc, mai zic, dar cu Piți nu trebuie să glumești. Lui îi sare țandăra imediat, vedeți doar că nu spun nimic despre el.

(n.r. – A zis că se duce manager la CSA dacă are drept de promovare) Să fie el manager atunci când o promova CSA-ul (n.r. – râde)”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT