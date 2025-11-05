Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova Steaua”

Gigi Becali i-a răspuns în direct lui Victor Pițurcă vizavi de războiul FCSB - CSA Steaua. Ce spune patronul campioanei despre conflictul cu fostul selecționer al României.
Iulian Stoica
05.11.2025 | 10:45
Gigi Becali ii raspunde lui Victor Piturca in razboiul FCSB CSA Steaua Sa fie el manager cand o promova Steaua
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, răspuns pentru Victor Pițurcă în războiul FCSB - CSA Steaua. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși a început în anul 2014, conflictul dintre FCSB și CSA Steaua este departe de a se încheia. Victor Pițurcă a declarat că ar prelua formația din Ghencea în cazul în care ar avea drept de promovare, iar Gigi Becali i-a oferit un răspuns fostului selecționer.

Cum i-a răspuns Gigi Becali lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a oferit un răspuns după declarațiile lui Victor Pițurcă. Patronul FCSB e curios de ce o să zică fostul selecționer în momentul în care va prezenta actele oficiale, în care se arată faptul că a preluat brandul Steaua perfect legal, cu acte făcute la notar.

ADVERTISEMENT

„Ce o să zică Piți, că eu așa îi spun din prietenie, că FCSB nu este Steaua, că Steaua este a armatei, când o să vin eu cu actele? El are 33% din Steaua. El are 33%, am acte semnate la notar. Ce o să zică atunci?

Nu mai zic, nu mai vreau să mă cert. Bine, cu Pițurcă nu m-am certat niciodată. El zice, eu îl contrazic cu niște lucruri. Îl contrazic pentru că e aiurea ce spune, că altfel nu aș face asta”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Gigi Becali, o nouă înțepătură către CSA Steaua

În continuare, Gigi Becali a glumit și a transmis că Victor Pițurcă o va antrena pe CSA Steaua în momentul în care „militarii” vor avea drept de promovare în SuperLiga României. Totodată, patronul FCSB a mărturisit că nu vorbește despre Pițurcă, asta deoarece fostul selecționer este „supărăcios”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump

„El e supărăcios (n.r. – Victor Pițurcă)! Așa, eu mai glumesc cu câte unii. Cu Mirel mai glumesc, mai zic, dar cu Piți nu trebuie să glumești. Lui îi sare țandăra imediat, vedeți doar că nu spun nimic despre el.

(n.r. – A zis că se duce manager la CSA dacă are drept de promovare) Să fie el manager atunci când o promova CSA-ul (n.r. – râde)”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB - CSA Steaua

A încurcat liderul şi a dat verdictul în lupta la titlu în SuperLiga:...
Fanatik
A încurcat liderul şi a dat verdictul în lupta la titlu în SuperLiga: “FCSB nu trebuie scoasă din ecuaţie”
Valeriu Iftime, anunţ războinic după ce Botoşani a terminat turul pe primul loc:...
Fanatik
Valeriu Iftime, anunţ războinic după ce Botoşani a terminat turul pe primul loc: “O să ţinem cu dinţii de poziţia asta!” Cine pleacă în iarnă şi care sunt echipele de play-off
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta...
Fanatik
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
E convins că încă un finanțator din SuperLiga 'se bagă' peste antrenor: 'Bineînțeles...
iamsport.ro
E convins că încă un finanțator din SuperLiga 'se bagă' peste antrenor: 'Bineînțeles că o face! Așa au fost obișnuiți, exact ca Gigi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!