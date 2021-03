Gigi Becali îi spulberă visul de transfer lui Florin Tănase: ”Nu are rost să-l vând”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, îi spulberă visul de transfer lui Florin Tănase, considerând că jucătorul nu poate pleca pe o sumă foarte mare și atunci e mai bine să-l păstreze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul transferat de la FC Viitorul în vara lui 2016 nu și-a prelungit contractul scadent în iunie 2023. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Tănase este dorit în MLS, însă Becali ar accepta o mutare doar în schimbul unei sume uriașe.

Latifundiarul din Pipera a discutat în urmă cu 24 de ore despre posibilitatea de a-și vinde căpitanul în Statele Unite ale Americii, însă susține că deocamdată nu a primit nicio ofertă clară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Transferul lui Florin Tănase în America, împiedicat de Gigi Becali

Între timp Gigi Becali s-a răzgândit în ceea ce privește posibilitatea unui transfer în străinătate pentru Florin Tănase și a spus că acesta este mai valorois pentru el dacă rămâne la FCSB, deoarece este un jucător esențial.

”Mai are aproape doi ani de contract. Ce nevoie am eu să își mai prelungească contractul? Eu vreau cinci milioane de euro pe el și am oferte de patru. Când voiam să-i fac contract, îi puneam clauză de trei milioane și acum pleca fiindcă luam banii pe el”, a declarat finanțatorul FCSB la Pro X.

ADVERTISEMENT

”Dar acum nu mai pleacă dacă nu vreau eu. Orice jucător care pleacă poate fi înlocuit. Doar Tănase nu poate fi schimbat. Există varianta din America, dar fără cinci milioane nu pleacă”, a mai spus Gigi Becali despre un posibil transfer al lui Florin Tănase.

FCSB nu va lăsa jucători la Euro U21

”Cu Tănase câștig campionatul, mă duc în Champions League și iau 30 de milioane. Nu are rost să-l vând. Dacă el îmi produce mai mult, de ce să-l dau?”, a lămurit omul de afaceri situația căpitanului de la FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a dat o veste extrem de proastă selecționerului naționalei de tineret a României, Adrian Mutu, și a afirmat că nu va da drumul jucătorilor de la FCSB pentru turneul final al Euro U21, deoarece nu este dată oficială în calendarul FIFA: ”Pe noi ne interesează situația clubului, dacă nu ne obligă regulamentul nu vom da jucători la echipa națională de tineret”.

Căpitanul formației FCSB, Florin Tănase se află la cel mai bun sezon din cariera sa, iar după plecarea lui Dennis Man la Parma, pare să fie principalul candidat pentru titlul de golgheter din Liga 1.

ADVERTISEMENT