Gigi Becali îi transferă înlocuitor lui Daniel Bîrligea! „Nu renunț la performanță”

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Daniel Bîrligea (26 de ani) este aproape de un transfer în Italia, la Frosinone, formație nou-promovată în Serie A. Gigi Becali (68 de ani) a confirmat negocierile și a dezvăluit că va completa lotul FCSB-ului cu încă un atacant în cazul în care internaționalul român va pleca în străinătate.

Gigi Becali îi transferă înlocuitor lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali a confirmat că va transfera un atacant în cazul în care Daniel Bîrligea va pleca la gruparea italiană Frosinone. „Sunt în fotbal de 25 de ani, nu știți că eu vând tot? Eu vând, după vom vedea. Eu orice vând. Ce va fi, nu știu. O să iau atacant. Dacă-l dau pe Bîrligea, iau atacant, normal”, a declarat patronul FCSB-ului la TV .

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. Pentru atacantul român ar fi o revenire în Italia, unde a petrecut aproximativ 10 ani. Bîrligea s-a mutat în Italia alături de familie când avea 12 ani și a evoluat la academiile cluburilor Cantera Ribolla și Palermo. În 2020, acesta a debutat la nivel de seniori pentru Teramo, grupare din Serie C, pentru care a evoluat până în 2022, când a fost achiziționat de CFR Cluj. Dacă Bîrligea va pleca, principala variantă de atacant la FCSB va rămâne Arnold Garita, fotbalist care a sosit recent la echipă. .

Are Gigi Becali încredere în actuala echipă a FCSB-ului?

FCSB a avut un start dezamăgitor de sezon. Fosta campioană s-a făcut de râs în Conference League, fiind eliminată de letonii de la Auda, iar în campionat a avut 5 meciuri consecutive fără înfrângere înainte de a ceda surprinzător contra lui CFR Cluj (0-1). Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la situația actuală a echipei. „Eu nu renunț la performanță, dar trebuie să leg echipa, să văd cum o leg. Eu încă am încredere în această echipă ca valoare.

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M-am enervat din cauza lui Tănase și de-aia i-am criticat pe toți pentru că nu se poate Perianu să câștige toate duelurile după ce nu a jucat 3 ani. Nu se poate asta, în 6 meciuri să ai un gol, pasă sau o fază de gol. Nici Ofri Arad nu e un recuperator la mijlocul terenului, dar dacă vom așeza echipa bine, cu David Miculescu, cred că echipa are putere”, a spus patronul FCSB-ului.