Gigi Becali îl amenință pe Florin Tănase pentru că refuză prelungirea contractului: „O să-l învăț minte!”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, îl amenință pe căpitanul Florin Tănase pentru că refuză prelungirea contractului și i-a transmis că are șanse minime să plece în străinătate până la finalul înțelegerii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mijlocașul adus în vara lui 2016 de FC Viitorul mai are contract cu roș-albaștri până în 2022 și primește un salariu de 17.500 de euro pe lună.

Tănase este plecat cu restul lotului de la FCSB într-un cantonament în Turcia care se va încheiat miercuri, 14 ianuarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, amenințat în direct de Gigi Becali. 5.000 de euro în plus lunar pentru Coman și Man

”Tănase mai are doi ani de contract și nu mai vrea să semneze, dar nu pot să nu-l bag să nu joace. I-am spus că dacă semnează îi bag clauză de trei milioane, dar dacă nu semnează cer pe el cinci milioane ca să-l învăț minte”, l-a amenințat Gigi Becali pe Florin Tănase.

”Coman și Man au acceptat să semneze pe încă cinci ani cu mărire de 5.000 de euro la salariu. Nu mai vorbim de nicio plecare, de niciun jucător. De ce!? Nici nu mai vreau! Nu mai vreau să dau niciun jucător, ei sunt toți în creștere.

ADVERTISEMENT

În orice zi în care Moruțan stă la FCSB înseamnă mii și mii de euro în plus, poate chiar zeci de mii în orice zi. Orice lună în care mai joacă la FCSB înseamnă o sută de mii. Anul viitor, pe vremea asta, Moruțan va valora 25-30 de milioane de euro. O să vedem dacă am dreptate sau nu, o să vedeți”, a declarat finanțatorul FCSB la Pro X.

Ce ofertă a refuzat Denis Haruț: „În 5 ani, lua 150.000 de euro în plus!”

Gigi Becali a explicat și cum au decurs negocierile cu fundașul Denis Haruț și care a fost propunerea pe care i-a făcut-o: ”I-am dat contract pe 5 ani și am stabilit că mai facem un contract tot pe 5 ani, care începea din al doilea an, și îi dădeam 3.000 de euro în plus. Nu mai primea 12.000, primea 15.000.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adică îi dădeam bani în plus și contractul tot pe 5 ani! Nu pe 7 ani, nu pe 10 ani, pe 5 ani și în avantajul jucătorului mai ales că îi dădeam bani în plus. Lua 150.000 de euro în plus peste tot contractul! Așa a facut Dumnezeu, să nu semneze.

I-am băgat pe sub nas? Nu, i-am spus clar: «În 5 ani, iei 150.000 de euro în plus. Eu te vând oricum după doi ani, dar există posibilitatea cum a făcut Chipciu, care a ajuns la 4 ani și omul nu a mai vrut să semneze». Îmi iau niște marje de siguranță, care sunt perfect legale”, a mai declarat patronul FCSB.

ADVERTISEMENT