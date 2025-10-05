Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali îl amenință pe Olaru înainte de FSCB – Craiova: „De ce dai pasă la adversar?”. Nu-i dă primul 11 lui Mirel Rădoi! Exclusiv

Gigi Becali a tunat și a fulgerat după FCSB - Young Boys 0-2. Mesaj pentru Darius Olaru, dar și pentru Mirel Rădoi. Ce a spus latifundiarul din Pipera înainte de meciul cu U Craiova.
Mihai Dragomir
05.10.2025 | 09:15
Darius Olaru, în vizorul lui Gigi Becali. Ce i-a transmis patronul de la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a cedat acasă cu Young Boys în etapa a 2-a din faza principală din Europa League. Gigi Becali a avut o intervenție în forță după eșecul echipei sale și a avut un mesaj pentru Darius Olaru, dar și pentru finul Mirel Rădoi, înainte de jocul cu Universitatea Craiova din etapa a 12-a.

Mesajul lui Gigi Becali pentru Darius Olaru. „Nu mai da pase la adversar… Că apoi joacă altul!”

Prestația lui Darius Olaru cu Young Boys nu l-a încântat pe Gigi Becali, care a ținut să îi transmită un mesaj. Patronul „roș-albaștrilor” l-a amenințat pe mijlocaș că va sta pe banca de rezerve dacă va mai continua să dea pase la adversari.

„Nu pot să spun un jucător, n-am ce să spun. Mi-a plăcut că echipa a jucat în față. Ca să spun un jucător nu pot, în apărare s-au luat 2 goluri, în atac nu s-a marcat niciunul. Băi Olarule, eşti luptător, dar nu mai da pase la adversar. Că apoi joacă altul, n-am ce să fac. Joacă cine nu dă pas greşit, la adversar.

Una e să îţi ia mingea, alta e să nu ai presiune şi să dai pasa aiurea la adversar sau un aut. De ce dai pasa aiurea în aut sau la adversar dacă nu ai presiune? Pentru ce te grăbeşti. Aşteaptă să intri în mână şi apoi joci repede, ca pe vremuri. Joci mai simplu acum, că ai ieşit puţin din mână”, a fost mesajul lui Becali pentru Darius Olaru la FANATIK SUPERLIGA.

Darius Olaru a fost pus la zid de Gigi Becali

Gigi Becali nu vrea ca finul Mirel Rădoi să știe primul „11” al FCSB-ului. „E hoț!”

Duminică, 5 octombrie, FCSB joacă pe teren propriu un meci ce îi poate decide șansele la accederea ulterioară în play-off. Bucureștenii primesc vizita liderului Universitatea Craiova, iar Gigi Becali nu a vrut să îi spună primul „11” adversarului Mirel Rădoi.

Latifundiarul din Pipera, care obișnuiește să spună mereu echipa cu care va juca în teren următoarea partidă, a spus despre finul său că este mult prea priceput și că nu trebuie să știe de această dată garnitura de start a campioanei en-titre.

„Sunt mulțumit că joacă echipa. Că am luat o bătaie, două, asta e, dar să joace echipa. O să vedeți voi echipa asta cu Craiova, duminică. Nu mai spun acum cu cine joc. Lui Mirel nu îi spun, că e prea hoț! Pe bune, nu îi spun! Niciodată nu îi spun lui Mirel înainte, că e hoț. Este expert, hoț, șmecherit la tactici!”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali nu îl subestimează pe Mirel Rădoi

