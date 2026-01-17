Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimele sezoane, nu a scăpat de criticile lui Gigi Becali după eșecul campioanei, scor 0-1, cu FC Argeș. Patronul roș-albaștrilor spune că îl va suna pe mijlocaș pentru a-i cere un lucru în privința modului în care judecă unele faze de joc.

Ce nu i-a convenit lui Gigi Becali în evoluția lui Darius Olaru

FCSB a evoluat modest, mult sub așteptările specialiștilor, în meciul său de debut din 2026 din SuperLiga. Campioana s-a înclinat la limită, scor 0-1, la Mioveni, împotriva echipei lui Bogdan Andone, FC Argeș. Gigi Becali nu și-a iertat vedetele după acest eșec surprinzător.

, însă a avut unele lucruri de reproșat. Despre căpitanul echipei, Darius Olaru, Becali a spus că a depus eforturi mari, însă a văzut la el unele momente de ”blackout”, în care pierde prea ușor balonul.

„Olaru a alergat de i-a venit acru, dar numai că el… Eu o să vorbesc cu el, o să-l sun și o să-i spun: băi, te rog eu frumos un lucru – avem situații când primești mingea și, avem noi 4 contra 3 sau 5 contra 3: nu mai da din prima mă, măcar preia-o, ca să poți să ai mai bună direcție.

Nu mai da, mă, din prima, așa, cu spatele. El primește și o dă fără să vadă, imaginar. Bă, preia-o, urcă cu mingea, și dă pasă. Nu mai da mingea, că o dai la adversar și o pierdem. Și de multe ori se întâmplă așa”, a spus Gigi Becali, sâmbătă, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali spune că-l va suna pe Darius Olaru pentru a se asigura că nu mai comite aceste greșeli

Pentru a se asigura că Olaru spune că personal va vorbi la telefon cu jucătorul său. „(n.r. O să-l sunați pe Olaru și o să-i spuneți toate lucrule astea?) Da, să nu mai facă asta. Pentru că e păcat. Noi avem situații de gol, fază promițătoare, iar el o pasează din prima. Fără să preia, fără nimic, unde din punctul lui de vedere imaginare trebuie să fie un coleg”, a mai punctat patronul FCSB.

Darius Olaru a fost integralist vineri, 16 ianuarie 2026, în meciul FC Argeș – FCSB, scor final 1-0. Mijlocașul de 27 de ani nu a mai repetat jocul bun din duelul cu Rapid, iar acest lucru s-a văzut.