Gigi Becali îl ceartă pe Olimpiu Moruțan: „Ai 20 și ceva de ani, leșină pe teren!”

Gigi Becali a vorbit despre duelul dintre FCSB și CFR Cluj, scor 1-1, iar patronul FCSB-ului l-a atenționat pe Olimpiu Moruțan, cel care a cerut să fie schimbat în minutul 79 al confruntării.

Latifundiarul din Pipera consideră că Olimpiu Moruțan trebuia să rămână pe teren până la final și să tragă din răsputeri pentru a-și ajuta echipa, dacă jucătorul visează la un transfer în străinătate.

Totodată, Gigi Becali a recunoscut că nu este interesat de titlul de campion în Liga 1, ci este mult mai interesat să vândă alți jucători, de pe urma cărora să scoată un profit semnificativ, cum a fost în cazul lui Dennis Man, plecat la Parma.

Gigi Becali l-a certat pe Olimpiu Moruțan

Gigi Becali l-a certat pe Olimpiu Moruțan după meciul dintre FCSB și CFR Cluj, iar patronul FCSB-ului regretă că și-a dat acordul ca jucătorul să fie schimbat în a doua repriză.

„Olaru nu trebuia să faulteze. Moruțan mi s-a părut bun, dar când te caută Milan și alții, eu nu am primit nicio ofertă. Dar când ai 20 și ceva de ani și faci semn că nu mai joci, leșină pe teren.

Am fost eu prost că am fost de acord cu schimbarea, trebuia să-l las pe teren să leșine, să se dea pe burtă”, a spus Gigi Becali la TV DigiSport.

„Sunt pe locul doi, pot să fiu și pe trei!”

Gigi Becali a continuat și a recunoscut că nu este interesat de titlul în Liga 1: „Sunt pe locul doi, pot să fiu și pe trei, eu sunt mulțumit de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Nu mă interesează campionatul, că nu sunt suporter, dacă nu îl iau, asta e, ce să fac.

Să îi împușc pe CFR și pe ceilalți ca să iau eu titlul? Eu zic că am făcut foarte bine ce am făcut, mai am jucători pe care pot să îi vând”.

„Eu nu mă mai duc la meciuri. Nu vreau, că nu mai vreau să obosesc, să mă duc la meci, stau acasă liniștit”, a mai spus Gigi Becali.

