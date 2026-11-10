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Gigi Becali îl cere în naționala lui Hagi: „Gică, ia-l, bă, că nu există ca el!”

Mihai Dragomir
10.11.2026 | 17:00
Gigi Becali il cere in nationala lui Hagi Gica ial ba ca nu exista ca el
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali cere un jucător de la FCSB la naționala României. Mesaj pentru Gică Hagi. Foto: Colaj FANATIK.
Gigi Becali a vorbit despre jucătorul pe care îl cere la naționala lui Gică Hagi, atrăgându-i atenția selecționerului că nu are nicio variantă de fotbalist precum cea propusă de el.
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Naționala României se pregătește de ultimele două meciuri din actuala campanie din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia. Gigi Becali i-a transmis public lui Gică Hagi să îl convoace data viitoare pe tânărul Ricardo Pădurariu, fiind convins că fotbalistul său este, în acest moment, mai bun chiar și decât veteranul Nicușor Bancu.

Gigi Becali îl vrea pe Ricardo Pădurariu la naționala lui Gică Hagi

Într-o intervenție recentă la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a avut cuvinte mari la adresa lui Ricardo Pădurariu, cel pe care speră să încaseze suma de 50 de milioane de euro. Latifundiarul din Pipera i-a transmis chiar selecționerului Gică Hagi să îl convoace data următoare la echipa de seniori a naționalei României. Patronul „roș-albaștrilor” este convins de valoarea fotbalistului său, pe care îl plasează în acest moment la un nivel mai bun chiar decât al lui Nicușor Bancu, campion al României cu Universitatea Craiova.

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„Eu cred că pe Pădurariu trebuie să iau, în mod normal, 50 de milioane de euro. Nu înțeleg, Gică, ia-l, bă, că nu există fundaș stânga ca el! E mai bun ca Bancu! Părerea mea e că noi nu am mai avut așa fundaș lateral de la Contra și de la Dan Petrescu!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Până în acest moment, Ricardo Pădurariu are 19 selecții la U19 și una singură la U21, unde a prins 6 minute în umilința cu 1-7 în fața Spaniei.

Mihai Stoica, cuvinte mari despre tânărul Ricardo Pădurariu

Mihai Stoica l-a lăudat recent pe tânărul fotbalist al „roș-albaștrilor” în exclusivitate la „MM la FANATIK”, scoțând în evidență prestațiile sale din meciurile cu Rapid și U Cluj. „Pădurariu i-a distrus pe Alex Dobre și pe Macalou în 9 zile, doi jucători de mare cotă în campionatul nostru. Copilul ăsta face parte din generația 2007. În penultimul an de juniorat l-am împrumutat la Gloria Bistrița, după care (….) a fost împrumutat un an la Corvinul Hunedoara”. MM a dezvăluit că un mare rol în formarea lui Ricardo Pădurariu l-a avut Florin Maxim, tehnicianul care l-a pregătit la Corvinul Hunedoara. „Florin Maxim, tehnicianul Corvinului, a avut un mare aport la definirea acestui fotbalist. A jucat titular la Corvinul”, a mai spus preșeșdintele fostei campioane a României.

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Cum s-a descurcat Ricardo Pădurariu îl ultimul meci jucat la FCSB

Ricardo Pădurariu a jucat ultima dată pentru FCSB în eșecul din deplasare cu U Cluj, unde l-a avut adversar pe Issouf Macalou, vedeta ardelenilor. Cei doi s-au întâlnit în 15 dueluri, iar Macalou a câștigat zece, față de numai cinci ale lui Pădurariu. Chiar dacă nu a excelat defensiv, Rici și-a adus din nou aportul pe faza ofensivă. El a avut trei driblinguri reușite și a oferit o pasă-cheie, completând 27 dintre cele 38 de pase (procentaj de 71%). În urma acestui meci, Pădurariu devenise indisponibil pentru partida de acasă cu Corvinul din cauza cumulului de cartonașe galbene, Reghecampf apelând pe postul său la Luca Stancu, după cum FANATIK anunțase în exclusivitate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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