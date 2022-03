Gigi Becali îl compară pe Răzvan Burleanu cu Vladimir Putin: ”Ei se cred stăpâni!”

Alegerile pentru președinția FRF au loc pe 12 aprilie, dar actualul șef . Forul a anunțat că dosarele celor care doreau să intre în cursă au fost respinse.

Răzvan Burleanu, comparat cu Vladimir Putin de Gigi Becali

Faptul că FRF a schimbat regulamentul în ceea ce privește dosarul de candidatură pentru funcția de președinte l-a făcut pe Gigi Becali să-l compare pe Răzvan Burleanu cu Vladimir Putin, cel care a modificat legea în Rusia pentru a putea ocupa din nou cea mai înaltă funcție în stat.

ADVERTISEMENT

”Tu, Federație, trebuie să ții cont de ceea ce vrem noi, cuburile. Cum să fii stăpânul nostru dacă noi dăm milioanele, mă? Tu iei salariu de la noi de sute de mii de euro, spui că îți dă FIFA, dar ei nu îți dau dacă nu jucăm noi fotbal. Ei se cred stăpâni din slujitori.

De ce a stat 12 ani? Din tiranie. Păi, nu l-au ales, a schimbat statutul, a zis nu mai e mandatul doi ani, el a promis că nu va fi decât două mandate, după a făcut ca Putin, bine, păstrând proporțiile, nu e Burleanu un om rău.

ADVERTISEMENT

Ca principiu nu e în regulă, dar ca om e băiat bun Burleanu, am stat cu el față în față, e băiat de calitate. Pe mine nu mă afectează el cu nimic, dar ca principiu zic”, a declarat Becali la .

Finanțatorul FCSB acuză dur conducerea de la Casa Fotbalului

Finanțatorul FCSB este nemulțumit de faptul că echipele din Casa Pariurilor Liga 1 au doar doi reprezentanți în Comitetul Executiv al FRF și îl acuză pe Răzvan Burleanu de tiranie, deoarece vrea să conducă pe banii patronilor echipelor de club.

ADVERTISEMENT

”Nu știu, habar nu am, nu e în regulă, normal trebuia ca Liga 1 să aibă patru, nu doi. Normal era ca Liga Profesionistă de Fotbal să aibă, în ceea ce privește fotbalul profesionist. S-a ajuns aici, e o anomalie, dar nu am ce face, nu am chef de lupte. Becali bagă bani, ăsta nu bagă, dar vine unul, ‘mă cheamă Burleanu, bă, și eu comand!’

E ales, dar dacă ești ales, tu trebuie să faci cum spune la statut. Dacă ai tiranie și îi bagi pe ăia în Comitetul Executiv pe tiranie… Bagi trei mingi și două sacoșe, să fie Comitetul Executiv cu tine, tirania conduce, dar nu e problema mea. Trebuie să înțeleagă că nu merge, ca dovadă, nu vezi unde suntem? Unde am ajuns cu fotbalul?”, a completat Becali.

ADVERTISEMENT

Ionel Ganea, fostul mare atacant al naționalei României, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că a dorit să candideze la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, însă nu i-ar fi permis acest lucru.