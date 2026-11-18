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Gigi Becali a explicat de ce a decis să nu-l mai contacteze pe Mirel Rădoi pentru a se consulta în privința alegerilor de la FCSB.

Gigi Becali nu îl mai caută pe Mirel Rădoi

Relația dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi pare să fi intrat într-o nouă etapă. Dacă în urmă cu ceva timp patronul FCSB se arăta deranjat de faptul că finul său nu îi răspundea la telefon, acum lucrurile s-au schimbat. Omul de afaceri , după ce a aflat din presă despre posibilitatea ca acesta să preia Universitatea Cluj.

Becali consideră că în condițiile în care tehnicianul ar putea ajunge la o formație rivală. Mai mult, latifundiarul din Pipera a lăsat de înțeles că există motive să creadă că informațiile despre mutarea lui Rădoi la Cluj au un fundament real.

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„Nu l-am mai sunat, că el a zis că vrea să meargă la U Cluj. Așa am auzit de la televizor, că Mirel vrea să meargă la U Cluj. Nu mai era corect eu să-l sun pe el să mă ajute. Nu e corect, lasă, fiecare cu puterea lui. Eu spun că nu e corect, nu iese fum fără foc. Și atunci poate o fi ceva (n.r. cu U Cluj). El a fost de bun simț și i-a fost rușine să-mi spună. El are ceva, dacă îi ține așa (n.r. pe oamenii din staff), că ăia nu pleacă fără el. Și atunci nu i-am mai luat și îmi văd de treabă. Îi am eu acum pe Rusescu și pe Szukala și ei le pun la punct pe toate”, a declarat Gigi Becali.

Mirel Rădoi, liber de contract după despărțirea de Gaziantep

Mirel Rădoi este liber de contract după experiența de la Gaziantep, unde a rezistat doar patru luni. Tehnicianul este în căutarea unui nou proiect, iar numele său a fost vehiculat în ultimele zile pentru preluarea Universității Cluj.

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Situația de la formația ardeleană este incertă în ceea ce privește banca tehnică, în contextul în care viitorul lui Cristiano Bergodi nu este clar. O eventuală mutare a lui Rădoi la Cluj ar reprezenta o revenire a antrenorului în SuperLiga României și ar explica, cel puțin în parte, decizia lui Gigi Becali de a nu-l mai contacta.