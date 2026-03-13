Gigi Becali îl face praf pe George Simion după votul din Parlament: „Dacă sunteți suveraniști, păziți-vă singuri!”

Gigi Becali l-a atacat din nou pe George Simion, fondatorul și președintele Alianței pentru Unirea Românilor. Omul de afaceri a comentat votul recent din Parlament privind posibilitatea ca trupe americane să fie dislocate pe teritoriul României, o măsură discutată în contextul tensiunilor de securitate din regiune. Patronul de la FCSB consideră că decizia de a sprijini Statele Unite și partenerii din NATO este una corectă și susține că protestele și criticile venite din partea lui Simion nu își au rostul.

George Simion nu vrea trupe americane dislocate în România

Becali a afirmat că România trebuie să rămână un aliat de încredere al Statelor Unite și al NATO, . În opinia sa, prezența unor trupe americane pe teritoriul țării ar reprezenta o garanție suplimentară de securitate pentru România și pentru flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Declarațiile sale vin în contextul în care, în ultimele luni, inclusiv unele considerate controversate pe plan internațional. Cu toate acestea, în cazul discuțiilor privind dislocarea de trupe americane în România, poziția grupului suveranist pare să fie diferită.

Parlamentarii de la AUR și de la POT au criticat ideea de a permite dislocarea unor contingente suplimentare de militari americani pe teritoriul României, argumentând că o astfel de decizie ar putea expune țara unor riscuri într-un eventual conflict militar. Liderul AUR a susținut că nu are încredere în deciziile luate de actuala conducere politică de la București și a spus că ar prefera ca România să evite implicarea în eventuale escaladări militare.

Gigi Becali, atac dur la George Simion și AUR. Ce l-a deranjat pe omul de afaceri

Gigi Becali a vorbit și despre votul din Parlament pe această temă. Omul de afaceri susține că România ar trebui să își ajute partenerul strategic din NATO. Mai mult, patronul echipei de fotbal FCSB a declarat că a votat în favoarea dislocării trupelor în țara noastră fără să citească documentul strict secret transmis de SUA. De asemenea, Becali s-a declarat în favoarea sprijinului oferit Ucrainei în fața atacului rusesc.

„Oamenii cred că, noi suntem suveraniști, iar tu trebuie să mă aperi, adică voi americanii sunteți proști că ne apărați, ne lăudăm cu ei. Dar când SUA vrea ajutor… nu, băăă, suntem suveraniști. Bă, dacă sunteți suveraniști, păziți-vă singuri. Nu mai cereți bani din Europa. Ei au scos cartelele că vor să fie suveraniști. Eu nu mă duc să dau mâna cu Trump nici dacă m-ar chema. Doar așa, să dau mâna degeaba, nu merg. Doar dacă are un interes țara, atunci merg.

Bă… dacă ești suveranist, stai, mă, acasă, nu mai merge să dai mâna cu oamenii. Ei merg doar să dea mâna cu Trump. Și cu Ucraina. Îi ajutăm, asta este. Dacă le dăm un miliard, dar scoatem 5 miliarde din Europa, este bine. Trebuie să avem înțelepciune. Eu nu am mai citit documentul din SUA. Am zis: ce rost are, dacă americanii ne cer favorul? Să ne mândrim și să mulțumim. Eu am zis: votez fără să citesc nimic. Trebuia să merg la comisie, că era secret și se citea doar acolo. Am zis că eu votez ce votează puterea”, a declarat Gigi Becali la