Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”

Gigi Becali continuă tirada la adresa lui Radu Miruță, ministrul apărării naționale, după ce acesta a afirmat, săptămâna trecută, că ar dori să modifice Legea Sportului astfel încât CSA Steaua să poată promova în Superliga.

Gigi Becali a intrat în direct, luni, la FANATIK SUPERLIGA. Patronul celor de la FCSB a vorbit despre mai multe subiecte importante. Unul dintre acestea a fost cel legat de afirmațiile recente ale ministrului apărării naționale, Radu Miruță. Acesta a afirmat că își dorește o modificare a legii sportului, astfel încât CSA Steaua să aibă drept de promovare.

”El nu poate să schimbe legea. Păi și cum o schimbă el? Nu sunt eu în Parlament? Ce să facă el, piticania! Hai, lasă-mă, că îmi fac păcate. E tare, el. Îți dai seama cât de tare, dacă a făcut două facultăți la 500 de km una de alta”, a fost replica lui Becali.

De ce nu poate schimba legea în favoarea Stelei ministrul apărării

Șeful celor de la FCSB spune că din mai multe motive. ”Nu poate pentru că nu are cum. Pentru că e lege europeană. Nu poți din bani publici să finanțezi… Astea sunt societăți private. Nu ai cum. Este unitate militară. Unde ai văzut unitate militară să ai o echipă de fotbal?”, afirmă Becali.

Apoi, și dacă s-ar putea schimba legea, Becali spune că ar interveni în ecuație legea din România. ”În al doilea rând, să zicem, bă, poate. Să zicem că poate. După aia intervine legea românească, care aia nu are ce să-i mai facă. (…) Păi îi vine legea și spune în felul următor. Ce este marca? Este proprietate publică a statului român. Ce spune legea? Trebuie scoasă la licitație.

Trebuie să scoată marca la licitație. Ca să o facă privată. Sau că n-are, că așa nu au… Ce să facă? Să bage bani de la bugetul armatei? Nu are cum. Ei vor să facă privat, nu? Trebuie o hotărâre de guvern (HG) să scoată marca la licitație. Trebuie o HG pentru că jucătorii sunt active necorporale și trebuie să îi scoată la vânzare jucătorii și așa cum ei vând, ei fac, ei… Trebuie scoși la vânzare, la licitație, jucătorii lor normal. Ei încalcă legea.

O ocolesc. Jucătorii lor, ei când vând un jucător, ei trebuie, pentru că e activ necorporal, la ANAF, așa este prevăzut. Și el trebuie, activ necorporal, trebuie scos la vânzare pe licitație, pe Hotărâre de guvern, orice jucător de la CSA. Ei o încalcă și nu vine nimeni să le zică nimica. Dar pe lege trebuie să facă licitație. Deci orice jucător, ei când îl vând, ei trebuie să facă HG”, afirmă Becali.

De ce a ieșit Radu Miruță cu aceste declarații despre situația celor de la Steaua

Întrebat din nou , Gigi Becali a continuat cu criticile față de ministrul apărării. Șeful celor de la FCSB este de părere că oficialul Guvernului nu are habar pe ce lume trăiește, deși ”are față de om bun”.

”El nu știe săracul nici pe ce lume trăiește. El așa are față de om foarte băiat bun, dar are și față de foarte aerian, adică trăiește pe altă planetă. Fața lui de om are față bună, blândă, luminoasă, dar și față de asta de… de habarnist. De habarnist de pe altă planetă.

(…) Ce ministru al apărării. Nu știe să apere nici o găină. Vai de capul lui, mă. E săracul nu știe pe ce lume trăiește, nici la televizor când iese. Păi dacă el spune că face el, cum faci tu? Păi să se intereseze. Păi marca aia trebuie scoată la vânzare. Tu, ministru, niciodată nicio putere nu ai, mă”, afirmă Becali.