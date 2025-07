Gigi Becali îl face praf pe vicepremierul şpăgar Dragoş Anastasiu: “Strigător la cer! Cum, mă, tu, ca bărbat, să torni o femeie?”

după scandalul mitei! Gigi Becali a reacționat la acest eveniment, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, revoltat de scandalul mitei în care Dragoș Anastasiu este implicat: „Cel mai josnic lucru”

Dragoș Anastasiu și-a anunțat duminică, pe 27 iulie, demisia din funcția de vicepremier al Guvernului României, după scandalul mitei. El a recunoscut în instanță că a mituit timp de 8 ani o funcționară ANAF pentru a avea grijă de afacerile sale.

iar după demisia sa, Gigi Becali a aflat despre acest eveniment și a fost scandalizat până la cer. Omul de afaceri și-a exprimat opinia, în direct la FANATIK SUPERLIGA:

„(n.r. – Ce părere aveți de demisia lui Anastasiu?) Eu nu știam, dar asta este strigător la cer! Nici nu-mi vine să cred. Tu, bărbat fiind, o femeie te ajută pe tine și tu o torni. Face ea pușcărie ca să scapi tu. Dacă-mi tai capul și nu o torn pe femeie, nu că să o dau și în primire s-o bag la pușcărie 8 ani.

Nicolae Steinhardt era prieten cu legionarii și i-au zis că dacă-l dai pe ăsta, scapi. L-a întrebat pe ta-su și el i-a zis așa: Măi, tată, dacă vrei zile bune și nopți de chin, dă-l în primire, dar dacă vrei zile de chin și nopți fericite, nu-l da. Și el a hotărât că vrea zile de chin și nopți liniștite.

Numai drac să fii să dai femeia în primire. Fac 10 ani de pușcărie, dar n-o dau pe femeie în primire niciodată. Taie-mi capul pe buturugă, dar eu pe femeie nu o dau în viața mea. A făcut cel mai josnic lucru. Este comportament drăcesc”, a declarat Gigi Becali, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Ce a scris Dragoș Anastasiu pe Facebook cu 2 zile înainte de a demisiona

„În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF.

Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală.

Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, “recomandând” soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor.

Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informații la zi și amănunte despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu.

Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulți dintre noi am fost supuși.

Sunt astăzi în Guvernul României și pentru că nu vreau ca alți antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor”, a scris fostul vicepremier al Guvernului României pe rețelele de socializare.