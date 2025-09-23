Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională: “Are demnitate! Totul e pe bani în lumea asta”

Pe parcursul zilei de luni, 22 septembrie, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din luna octombrie. Deși s-a regăsit și Alex Mitriță, jucătorul a anunțat că a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. Cum a comentat Gigi Becali acest lucru.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a . Patronul de la FCSB consideră că fotbalistul a hotărât acest lucru după ce a parcurs un drum foarte lung din China, .

Totodată, Gigi Becali a punctat că totul este despre bani. Omul de afaceri e de părere că Mitriță stă bine din punct de vedere financiar și că preferă să stea lângă familie în China, acolo unde e remunerat foarte bine.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – V-a surprins retragerea lui Mitriță?) Mitriță este un jucător valoros! Eu dacă eram, așa făceam. Omul, bravo lui! Îl felicit, are demnitate. El este cel mai valoros jucător și a zis ‘mă chemi tocmai din China și mă lași pe bancă, mai bine stau cu familia’.

„Totul e pe bani! Foarte bine a făcut Mitriță”

Foarte bine a făcut omul. Ce să facă, să stea să se plimbe cu avioane ore în șir? Foarte bine a făcut! Totul în lumea asta este numai pe bani. E adevărat, este o demnitate și un orgoliu când joci la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Totuși, totul este pe bani. A zis ‘dacă tot câștig eu bani mulți în China, hai să stau aici și să-mi văd de treaba mea. Ce să caut la echipa națională? Dacă aveam 24-26 de ani mă duc la echipa națională, dar tot pentru bani. Mă vede lumea și mă cumpără, iar acolo iau un salariu mai mare’. Totul e pe bani”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT