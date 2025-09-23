Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională: “Are demnitate! Totul e pe bani în lumea asta”

Gigi Becali l-a felicitat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe Alexandru Mitriță după ce a decis să se retragă de la echipa națională.
Iulian Stoica
23.09.2025 | 13:44
Gigi Becali il felicita pe Alex Mitrita pentru decizia retragerii de la nationala Are demnitate Totul e pe bani in lumea asta
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali aplaudă decizia lui Mitriță de a se retrage din națională. Sursă foto: Colaj Fanatik

Pe parcursul zilei de luni, 22 septembrie, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din luna octombrie. Deși s-a regăsit și Alex Mitriță, jucătorul a anunțat că a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. Cum a comentat Gigi Becali acest lucru.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a aplaudat decizia lui Alex Mitriță de a se retrage din echipa națională. Patronul de la FCSB consideră că fotbalistul a hotărât acest lucru după ce a parcurs un drum foarte lung din China, iar Mircea Lucescu l-a folosit extrem de puțin.

Totodată, Gigi Becali a punctat că totul este despre bani. Omul de afaceri e de părere că Mitriță stă bine din punct de vedere financiar și că preferă să stea lângă familie în China, acolo unde e remunerat foarte bine.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – V-a surprins retragerea lui Mitriță?) Mitriță este un jucător valoros! Eu dacă eram, așa făceam. Omul, bravo lui! Îl felicit, are demnitate. El este cel mai valoros jucător și a zis ‘mă chemi tocmai din China și mă lași pe bancă, mai bine stau cu familia’.

„Totul e pe bani! Foarte bine a făcut Mitriță”

Foarte bine a făcut omul. Ce să facă, să stea să se plimbe cu avioane ore în șir? Foarte bine a făcut! Totul în lumea asta este numai pe bani. E adevărat, este o demnitate și un orgoliu când joci la echipa națională.

ADVERTISEMENT
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a...
Digi24.ro
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24

Totuși, totul este pe bani. A zis ‘dacă tot câștig eu bani mulți în China, hai să stau aici și să-mi văd de treaba mea. Ce să caut la echipa națională? Dacă aveam 24-26 de ani mă duc la echipa națională, dar tot pentru bani. Mă vede lumea și mă cumpără, iar acolo iau un salariu mai mare’. Totul e pe bani”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol...
Digisport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei

Gigi Becali aplaudă decizia lui Mitriță de a se retrage din națională

Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O...
Fanatik
Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O să-i fie greu să mai joace”
Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la...
Fanatik
Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere”
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare:...
Fanatik
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!