Gigi Becali îl laudă fără menajamente pe Mircea Lucescu. „Am stat vreo două ore de vorbă cu el. E la fel ca Țiriac! Un titan!”

Gigi și l-a lăudat pe selecționerul Mircea Lucescu. Cel mai titrat antrenor român și patronul FCSB au discutat aproximativ două-trei ore în timpul unei vizite a lui Mircea Lucescu la București pe vremea când o pregătea pe Dinamo Kiev.

Gigi Becali îl laudă fără menajamente pe Mircea Lucescu. „Am stat vreo două ore de vorbă cu el. E la fel ca Țiriac!”

Mircea Lucescu l-a impresionat pe Gigi Becali. Omul de afaceri din Pipera l-a comparat pe actualul selecționer al naționalei României cu miliardarul Ion Țiriac. Fost antrenor la Dinamo Kiev, pentru a evolua în meciurile de pe teren propriu, din cauza războiului.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a povestit un episod savuros cu experimentatul antrenor român. „Mircea Lucescu este un om foarte deștept. Un titan! Eu o singură dată am stat de vorbă cu el, când era războiul cu Ucraina, când au adus-o pe Dinamo Kiev să joace la noi, să se antreneze la noi.

Am stat de vorbă cu el vreo două-trei ore. Ne-am dus în mașină, ne-am dus la bază. Un alt om care cunoaște multe e Țiriac. Tot așa, am stat cu el vreo două-trei ore. Mi-a vorbit și de sport, și de istorie, și de medicină, de geografie.

ADVERTISEMENT

„Țiriac și Lucescu m-au impresionat. Oameni cu care nu poți să te cerți”

Nu întâmplător acești oameni deștepți au avut realizări în domeniul în care au fost. Țiriac m-a impresionat și el, știa lucruri de medicină, de spitale. Lucescu, la fel. Avea o mică istorie de fotbal, de geografie.

Oameni deștepți și oameni care te încântă când stai cu ei și cu care nu poți să te cerți. N-ai cum! Să te cerți cu Lucescu, poți? Nu poți. Sunt unii oameni care nu fac rău la nimeni, nu-i interesează să facă rău la nimeni.

ADVERTISEMENT

Pe el nu-l interesează să se certe cu cineva, nu are treabă cu nimeni, are treabă cu familia lui. Poate să facă echipă că are inteligență”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, debut cu dreptul la naționala României

Aflat la al doilea mandat pe banca naționalei României, Mircea Lucescu i-a făcut pe „tricolori” să strălucească în meciul cu Kosovo de la Priștina. Naționala României s-a impus la scor de neprezentare, scor 3-0, în prima etapă din grupa de UEFA Nations League.

ADVERTISEMENT

Golurile au fost marcate de Dennis Man, Răzvan Marin, din penalty, și Denis Drăguș. Mircea Lucescu are șansa să-și consolideze debutul perfect pe banca naționalei României, luni, 9 septembrie, ora 21:45, în meciul cu Lituania.