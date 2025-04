Gigi Becali îl laudă iar pe Cisotti și spune ce va urma la FCSB: „O să scrie pe voi Champions League Fanatik”

Juri Cisotti a devenit preferatul lui Gigi Becali. A doua zi după FCSB – CFR Cluj, 3-2, latifundiarul din Pipera a afirmat că mijlocașul italian este cel mai bun jucător din echipa sa.

Gigi Becali: „Cisotti joacă la orice echipă din Europa”

Cisotti a ieșit la rampă în victoria cu CFR Cluj, 3-2, din prima zi de Paște și a i-a oferit lui FCSB cu avans de 5 puncte față de rivala din Gruia, cu 5 etape rămase până la final.

Prestația italianului l-a încântat pe Gigi Becali. Omul de afaceri a mărturisit că Cisotti este cel mai bun jucător al campioanei României și că ar putea face față la orice club mare din Europa. De aceea, FCSB a demarat deja procedurile pentru a-l naturaliza.

„Eu v-am zis că Cisotti joacă la orice echipă din Europa. La toate, la Real Madrid, la toate. Ăsta dacă avea 25 de ani era de 200 de milioane de euro.

Tu nu ai văzut cum preia mingea? El preia cele mai grele mingi, pe sus, pe jos, cu vârful, și își face avantaj. Rămâne în poziție mai bună.

Oricum îl naturalizăm noi pe Cisotti. Țin la Mircea Lucescu, vreau să i-l dau să facă echipă. Spune unul care e mai bun decât el? E mai bun decât Olaru. V-am spus și voi nu credeați.

Olaru aleargă mai mult decât el, dar ăsta nu pierde nicio minge. Fix ceea ce vreau eu de la un jucător, să nu piardă nicio mige.

Horia, la anul o să scrie pe tine Champions League Fanatik”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Juri Cisotti, dorit și de CFR Cluj

Înainte de a se transfera la FCSB, în iarna acestui an, . A doua zi după derby-ul de pe Arena Națională, Cristi Balaj a dezvăluit că mijlocașul format de Dorinel Munteanu a fost pe radarul echipei din Gruia.

Numai că, președintele lui CFR a precizat că negocierile nu au avansat pentru că Gigi Becali și-a manifestat public interesul față de fotbalistul italian.

„Și noi am vrut să-l luăm pe Cisotti. Nu l-am mai luat, l-au luat cei de la FCSB. Nu am avansat discuția. Noi, la nivel managerial, cei patru care alegem și ne uităm după jucători, am decis să facem demersuri pentru a-l lua pe Cisotti la CFR Cluj.

În momentul în care FCSB-ul a intervenit, și nu știam de intenția lor, nu am făcut licitația. Nu, nu s-a ajuns la bani și nici nu am vrut să intrăm într-o eventuală licitație, dar noi deja decisesem să-la ducem la CFR Cluj.

Cu mult înainte să înceapă FCSB discuția cu el s-a întâmplat. Omul era sub contract și nu puteam să discutăm cu el. Plus că nu era perioadă de transfer în care am decis, după care a apărut FCSB, și-a arătat interesul, a apărut public, și nu am mai continuat”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

În 16 meciuri disputate pentru FCSB în SuperLiga și Europa League, Cisotti a marcat 4 goluri și a oferit două pase decisive .

800.000 de euro este cota italianului, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt