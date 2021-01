Gigi Becali îl laudă pe Octavian Popescu: “Al doilea geniu al României”

Gigi Becali e convins că a dat lovitura cu Octavian Popescu, fotbalist luat gratis vara aceasta de la Universitatea Craiova. “Copilul ăsta e peste toți”, i-a transmis MM Stoica patronului de la FCSB.

Jucătorul FCSB-ului abia a împlinit 18 ani. Patronul echipei din București e încântat de jucătorul pe care i l-a luat lui Rotaru. Mihai Stoica i-a spus încă din cantonamentul făcut înaintea sezonului 2020-2021 că nu este nicio diferență între tânărul fotbalist și coechipierii lui care au mai multă experiență.

“Eu am părerea asta: în opinia mea cel mai mare jucător român din toate timpurile e Hagi. Am voie să zic? Am voie, nu? Hagi e cel mai mare din toate timpurile. Jucători ca Hagi, Messi, Ronaldo, Neymar sunt fenomene.

”E genial, fenomen”

Sunt geniali! Al doilea geniu al României e Popescu, ăsta. MM mi-a zis încă din primul cantonament: “Copilul ăsta e peste toți, chiar și peste seniori!” Cum, mă? “Da, mă, da!” Ca joc, e peste toți. Vă dați seama, la 18 ani! E genial, fenomen.

Se numește fenomen! O să fac un transfer de 40-50 de milioane și o să vă închid gura! Eu n-am avut marfa ca să-mi permită să iau bani. Eu am vândut marfa cu mai mulți bani decât făcea. Erau jucători pe care-i lăsam și cu 2-3 milioane mai puțin decât mi s-a oferit până la urmă. Nu dau nume acum! Cer și eu maxim!”, a declarat Gigi Becali la Digisport.

În zece meciuri a evoluat Octavian Popescu pentru FCSB în sezonul 2020-2021 și nu a marcat niciun gol, dar a dat trei pase decisive. Tânărul fotbalist a bifat un joc și în Europa League în acest sezon.

”Acum costă 10 milioane de euro”

Fotbalistul este cotat pe site-urile de specialitate la 350 de mii de euro. Octavian Popescu mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2024. 572 de minute a jucat Popescu pentru cei de la FCSB.

Octavian Popescu este noua ”perlă” a patronului de la FCSB. Tânărul fotbalist a primit o veste bună la începutul lui 2021. Gigi Becali a hotărât să-i mărească încă o dată contractul jucătorului pe care vrea să-l vândă pe multe milioane de euro.

„Cred că cea mai mare sumă o va lua pe juniorul ăla, Popescu. El a împlinit 18 ani de zile, alţii la 18 ani nu ştiu să meargă pe stradă. El costă acum 10 milioane de euro“, spunea Dumitru Dragomir pentru AntenaSport.

