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Gigi Becali (68 de ani) nu îl iartă pe Istvan Kovacs (41 de ani) după ce FCSB a pierdut cu Dinamo, în etapa a 8-a din SuperLiga. Patronul fostei campioane îl cere exclus din arbitraj pe „centralul” din Carei. Becali a mai găsit un „client” după derby. E vorba de mijlocașul „câinilor”, Danny Armstrong, care a jucat un rol important în eliminarea lui Andre Duarte.

Gigi Becali îi cere lui Kovacs să iasă din arbitraj: „Un cioflingar! Trebuie să plătească”

Dinamo a învins pe FCSB cu 2-1, într-un derby al României total dezechilibrat, în care oaspeții de pe Arcul de Triumf au jucat în inferioritate timp de mai bine de o oră. Într-un meci tensionat, Istvan Kovacs a pierdut clar lucrurile din mână. Partida disputată pe stadionul Arcul de Triumf a avut de toate: goluri, ratări, penalty-uri (acordate, neacordate, ratate), cartonașe roșii și foarte multe decizii controversate de arbitraj.

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Gigi Becali a reluat, duminică, la FANATIK SUPERLIGA, . Patronul FCSB spune, despre George Găman, arbitrul din camera VAR, că are o „scuză” pentru unele decizii, dată fiind relația sa cu un oficial de la Craiova. În acest caz, spune Becali, vina este la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA). „Greșeala este a lui Vassaras. Când îl vezi pe Găman că este la VAR, iar fratele lui lucrează la Craiova. Este incompatibilitate. Nu are cum să fie drept și echidistant. El are scuză”.

Când se referă la Kovacs, Becali este însă nemilos. Arbitrul este trimis la „control” de către Gigi Becali. În plus, acesta îi cere arbitrului să iasă din arbitraj. „Ăla (n.r. Găman) are scuză. Dar tu, Kovacs, te duci, vezi. Pe cuvântul meu de onoare, eu când am văzut faza, am crezut că-i dă roșu lui ăla, lui Mărginean, pentru împingere. Păi băi, dacă tu (n.r. Kovacs) vezi altceva, ori ai draci, vedenii care îți bagă alte în cap din drăceliile tale, ori înseamnă că ai cu neuronii ceva. Vii la mine la clinică. Am acolo un om, un doctor neurolog. Îți face verificare și atunci ieși din arbitraj. Băi, pentru asta trebuie să iasă. Păi băi, dacă tu vezi și dai un roșu așa, după ce vezi de atâtea ori la VAR, înseamnă că mintea ta este stricată”, spune Becali.

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Patronul FCSB îl acuză pe Kovacs de ani și ani îi distruge echipa. Becali îl numește cioflingar pe central. „Bă, de ani și ani. Bă, ne-a distrus ăsta de ani și ani. Înseamnă că el are ceva, o dușmănie cu echipa, cu mine poate. Cioflingar. Mâine, poimâine, ieși din arbitraj și la revedere cu el, cioflingar”.

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Patronul FCSB, atac dur la Danny Armstrong după eliminarea lui Duarte: „E un maimuțoi cerșetor!”

Danny Armstrong a fost din nou „decisiv” pentru Dinamo. A centrat perfect pentru golul de 1-0 marcat de Pascual. Anterior, scoțianul de 28 de ani a avut un rol important în . Extrem de aproape de zona conflictului dintre jucătorul de la FCSB și Mărginean, Armstrong a fost primul care s-a manifestat și a cerut un cartonaș roșu.

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Gigi Becali nu l-a iertat pe jucătorul rivalei din Capitală. „Păi cum adică o mângâiere pe față e cartonaș roșu? Păi nu l-a clintit pe ăla, pe Mărginean. Nici nu s-a uitat la el, nici măcar nu s-a supărat. Că normal, când ai o lovitură pe față, te superi. Nici nu s-a supărat Mărginean. Numai maimuțoiul ăla, era o maimuță care se duce pe acolo. Da, într-adevăr, e fotbalist bun, dar maimuțoi. Se ducea, se cerșea că ‘Uite, domnule, că l-a lovit’. Joacă, mă, fotbal”.