Gigi Becali îl poate pierde pe Thiam: „Are oferte din străinătate”

FCSB a suferit în startul acestui sezon, mai ales în compartimentul ofensiv, unde golurile au lipsit cât timp Bîrligea și Alibec au fost indisponibili. Gigi Becali îl dorește pe Mamadou Thiam, de la U Cluj, însă latifundiarul din Pipera îl poate pierde.

Probleme în transferul lui Mamadou Thiam de la U Cluj la FCSB. Cine a intervenit

Gigi Becali este hotărât să întărească echipa pentru a ajunge din nou în grupa principală din Europa League, respectiv să domine din nou autoritar campionatul.

Printre țintele patronului se află și Mamadou Thiam, fotbalistul care a impresionat la U Cluj, și pe care Gigi Becali l-a dorit și în iarnă, când Oficialii ardelenilor au transmis că fotbalistul este tentat să accepte însă o ofertă din străinătate.

„Consideră oferta din străinătate foarte importantă pentru el și pentru familia lui!”

„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.

(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a declarat Radu Constantea, președintele lui U Cluj, pentru

Ce spunea Mamadou Thiam în iarnă despre interesul FCSB-ului

Vârful senegalez a atras atenția cluburilor din Superliga prin prestațiile sale, iar campioana en-titre l-a avut în vizor pentru fereastra de transferuri din iarnă. Mutarea nu s-a mai materializat, însă Thiam a reacționat când a aflat de interesul FCSB-ului.

„Apreciez asta! Îmi place să aud când un patron spune că mă dorește. FCSB este un club mare. Joacă în Europa și, dacă patronul lor a vorbit despre mine, înseamnă că munca mea se află pe drumul cel bun”, spunea Mamadou Thiam, în decembrie 2024, conform