Sport

Gigi Becali îl poate pierde pe Thiam: „Are oferte din străinătate”

În căutarea unui nou atacant la FCSB, Gigi Becali și-a îndreptat din nou atenția către Mamadou Thiam. Cine intervine însă în transferul vârfului de la U Cluj.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 17:49
Gigi Becali il poate pierde pe Thiam Are oferte din strainatate
ULTIMA ORĂ
Cine se luptă cu Gigi Becali pentru transferul lui Mamadou Thiam de la U Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.

FCSB a suferit în startul acestui sezon, mai ales în compartimentul ofensiv, unde golurile au lipsit cât timp Bîrligea și Alibec au fost indisponibili. Gigi Becali îl dorește pe Mamadou Thiam, de la U Cluj, însă latifundiarul din Pipera îl poate pierde.

ADVERTISEMENT

Probleme în transferul lui Mamadou Thiam de la U Cluj la FCSB. Cine a intervenit

Gigi Becali este hotărât să întărească echipa pentru a ajunge din nou în grupa principală din Europa League, respectiv să domine din nou autoritar campionatul. FANATIK a aflat că oficialii campioanei României au început demersurile pentru transferul lui Florinel Coman.

Printre țintele patronului se află și Mamadou Thiam, fotbalistul care a impresionat la U Cluj, și pe care Gigi Becali l-a dorit și în iarnă, când FANATIK a aflat că latifundiarul din Pipera a pus pe masă 800.000 de euro pentru transferul atacantului atunci. Oficialii ardelenilor au transmis că fotbalistul este tentat să accepte însă o ofertă din străinătate.

ADVERTISEMENT

„Consideră oferta din străinătate foarte importantă pentru el și pentru familia lui!”

„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.

(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a declarat Radu Constantea, președintele lui U Cluj, pentru Digisport.ro.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Ce spunea Mamadou Thiam în iarnă despre interesul FCSB-ului

Vârful senegalez a atras atenția cluburilor din Superliga prin prestațiile sale, iar campioana en-titre l-a avut în vizor pentru fereastra de transferuri din iarnă. Mutarea nu s-a mai materializat, însă Thiam a reacționat când a aflat de interesul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

„Apreciez asta! Îmi place să aud când un patron spune că mă dorește. FCSB este un club mare. Joacă în Europa și, dacă patronul lor a vorbit despre mine, înseamnă că munca mea se află pe drumul cel bun”, spunea Mamadou Thiam, în decembrie 2024, conform prosport.ro.

ADVERTISEMENT
2.57 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Rapid - FCSB
Rapid – FCSB, Live Video în etapa 6 din SuperLiga. Cum arată lotul...
Fanatik
Rapid – FCSB, Live Video în etapa 6 din SuperLiga. Cum arată lotul giuleștenilor pentru derby-ul de pe Arena Națională
„E o greșeală pentru Rapid că joacă pe Arenă cu FCSB!”. Derby-ul creează...
Fanatik
„E o greșeală pentru Rapid că joacă pe Arenă cu FCSB!”. Derby-ul creează polemici: „Pierd 30 la sută din forță”
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. PSG a cedat un jucător în Premier...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. PSG a cedat un jucător în Premier League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!