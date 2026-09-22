Sport

Gigi Becali anunță următorul jucător de la FCSB care va face pasul la naționala României: „Gică Hagi îi vede valoarea”

Cine este jucătorul-surpriză de la FCSB pe care Gigi Becali îl vede în curând la echipa națională a României. Omul de afaceri este convins: „Gică Hagi îi vede valoarea”
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.09.2026 | 07:17
Gigi Becali anunta urmatorul jucator de la FCSB care va face pasul la nationala Romaniei Gica Hagi ii vede valoarea
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali anunță jucătorul de la FCSB care va face pasul la echipa națională: „Gică Hagi îi vede valoarea”. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat dacă este de părere că există la FCSB jucători care în prezent ar merita să fie convocați de selecționerul Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională a României. Patronul clubului roș-albastru s-a declarat în primă fază destul de pesimist în acest sens, dar ulterior a făcut două mențiuni importante din acest punct de vedere.

Gigi Becali îl vede pe Ricardo Pădurariu de la FCSB convocat de Gică Hagi la echipa națională în viitorul apropiat

În primul rând, a spus despre David Miculescu că ar avea potențialul necesar pentru a deveni un jucător important la prima reprezentativă, cu amendamentul că el se confruntă în continuare în prezent cu anumite probleme de ordin medical. Iar în al doilea rând, omul de afaceri din Pipera a spus despre tânărul fundaș stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) că, în viziunea sa, în viitorul apropiat ar putea fi o variantă foarte bună pentru „Rege”.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Mai merită cineva de la FCSB convocat la echipa națională?) Nu! Numai ăsta, David Miculescu. Dar și el e puțin accidentat. N-ai cu cine! Dacă ai opt străini în echipă… Titular cine să fie? Poate, cred eu, ăla, Pădurariu, care, părerea mea e că… Nu știu, nu vreau să zic mai multe lucruri. Oricum e la echipa cealaltă (n.r U21), dar într-un an maxim… Gică îi vede valoarea!”, a spus Gigi Becali la Voyo Sport Live, citat de sport.ro. 

Ricardo Pădurariu FCSB
Ricardo Pădurariu, tânărul fundaș stânga de la FCSB. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

FCSB, fără jucători în lotul pentru primele patru meciuri din Nations League

Denis Drăguș fusese convocat inițial de Gică Hagi pentru această acțiune, dar ulterior, din nefericire pentru el, a suferit acea accidentare în meciul de la Craiova și astfel, în mod evident, a ieșit din calcule. În scenariul cel mai fericit în ceea ce îl privește, el ar urma să redevină apt de joc în aproximativ patru săptămâni de acum înainte, după cum a informat chiar Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Digi24.ro
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”

„Este o entorsă la genunchi. Dacă este o entorsă ușoară, cam 4 săptămâni. Nu vreau să mă gândesc dacă este ceva mai grav. Poate fi mai mult, însă nu cred că este atât de grav”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB în direct la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digisport.ro
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Antrenor demis în SuperLiga! Eșecul din ultima etapă i-a fost fatal
Fanatik
Antrenor demis în SuperLiga! Eșecul din ultima etapă i-a fost fatal
Drama jucătorului format de Hagi: a ratat transferul carierei și convocarea la națională...
Fanatik
Drama jucătorului format de Hagi: a ratat transferul carierei și convocarea la națională într-o secundă: „Totul era făcut. Îmi găsisem și chirie”
Cine transmite la TV România – Franța, în sferturile Campionatului European de volei...
Fanatik
Cine transmite la TV România – Franța, în sferturile Campionatului European de volei masculin
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
E gata: Nicușor Stanciu a semnat în SuperLiga! Când ar putea debuta pentru...
iamsport.ro
E gata: Nicușor Stanciu a semnat în SuperLiga! Când ar putea debuta pentru noua echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!