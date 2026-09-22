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Gigi Becali (68 de ani) a fost întrebat dacă este de părere că există la FCSB jucători care în prezent ar merita să fie convocați de selecționerul Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională a României. Patronul clubului roș-albastru s-a declarat în primă fază destul de pesimist în acest sens, dar ulterior a făcut două mențiuni importante din acest punct de vedere.

Gigi Becali îl vede pe Ricardo Pădurariu de la FCSB convocat de Gică Hagi la echipa națională în viitorul apropiat

În primul rând, a spus despre David Miculescu că ar avea potențialul necesar pentru a deveni un jucător important la prima reprezentativă, cu amendamentul că el se confruntă în continuare în prezent cu anumite probleme de ordin medical. Iar în al doilea rând, omul de afaceri din Pipera a spus despre tânărul fundaș stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) că, în viziunea sa, în viitorul apropiat ar putea fi o variantă foarte bună pentru „Rege”.

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„(n.r. Mai merită cineva de la FCSB convocat la echipa națională?) Nu! Numai ăsta, David Miculescu. Dar și el e puțin accidentat. N-ai cu cine! Dacă ai opt străini în echipă… Titular cine să fie? Poate, cred eu, ăla, Pădurariu, care, părerea mea e că… Nu știu, nu vreau să zic mai multe lucruri. Oricum e la echipa cealaltă (n.r U21), dar într-un an maxim… Gică îi vede valoarea!”, la Voyo Sport Live, citat de

FCSB, fără jucători în lotul pentru primele patru meciuri din Nations League

Denis Drăguș fusese convocat inițial de Gică Hagi pentru această acțiune, dar ulterior, din nefericire pentru el, și astfel, în mod evident, a ieșit din calcule. În scenariul cel mai fericit în ceea ce îl privește, el ar urma să redevină apt de joc în aproximativ patru săptămâni de acum înainte, după cum a informat chiar Mihai Stoica.

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„Este o entorsă la genunchi. Dacă este o entorsă ușoară, cam 4 săptămâni. Nu vreau să mă gândesc dacă este ceva mai grav. Poate fi mai mult, însă nu cred că este atât de grav”,