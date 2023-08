Gigi Becali îl pune la punct pe Meme Stoica. „A visat el. Să fie sănătos”

FCSB și-a revenit după eliminarea din Conference League. la primul meci pe Național Arena din acest sezon. Ovidiu Popescu a deschis scorul în minutul 44 cu un șut puternic de la marginea careului, iar Olaru a majorat diferența în minutul 68. Pentru oaspeți a marcat Vașvari în minutul 79.

FCSB are 5 victorii în 5 partide în Liga I

“Pe mine nu mă interesează spectacolul, vreau să dăm gol. Vreau să specific ceva. Coman când a fost întrebat aseară, el a fost intrigat de întrebarea jurnalistului, nu cum zice Naum. Tu întrebi jucătorii asta? Nu a vrut să răspundă. Și mai vreau să lămuresc ceva. Niciodată nu am spus că vreau ca antrenamentul să fie de patru ore. așa cum a spus Meme Stoica.

Eu nu am spus așa ceva. Aia nu știu, cred că a visat el așa ceva. Eu l-am întrebat cât face și el mi-a spus o oră și jumătate sau o oră și 45 de minute. Iar eu am spus ca de acum încolo să facă o oră în plus. Deci eu n-am zis 4 ore, am zis o oră în plus. Și după aceea am lăsat la o jumătate de oră”, a declarat Gigi Becali.

Situația s-a detensionat în tabăra FCSB-ului. După eliminarea din Conference League, Pintilii a fost aproape de plecare după ce Gigi Becali a cerut antrenamente mult mai dure pentru fotbaliștii săi. În final, cele două părți au ajuns la un compromis, iar roș-albaștrii vor continua alături de cuplul Pintilii – Charalambous.

FCSB este pe primul loc în Liga I cu 15 puncte din 15 posibile. Echipa lui Becali este urmată în clasament de către Universitatea Craiova. Oltenii au 14 puncte adunate și un meci în plus, ceea ce le oferă roș-albaștrilor liniște în pregătirea următoarelor etape. Cele două echipe se vor confrunta pe 2 septembrie, la București.

FCSB mărește ritmul la antrenamente

“A zis că nu se poate am zis bine, mă, atunci faceți o jumătate de oră în plus. Nu am spus niciodată patru ore de antrenament. Eu am cerut o oră în plus. Asta știe și Pintilii. S-a mirat și el l-am întrebat dacă am cerut eu patru ore și el a confirmat că nu. Eu nu le ştiu de la mine. Tot de la jucători spun ce zic.

Coman nu avea cum să fie supărat, că tot el vrea mai mult antrenament. Nu vreau să vi le spun pe toate. Cer eu pentru că cer ei. Coman vrea el mai mult antrenament. Cum să se supere la întrebarea aia? De Chiricheş i-am spus eu lui Pintilii. Să îi spună că nu sunt supărat pe el. Nu sunt supărat pentru că era greu să îi scoatem pe ăia”, a declarat Gigi Becali.

Cu două goluri marcate, aripa stângă a fost principalul pericol al FCSB-ului în partida cu Iași. Vedeta lui Gigi Becali i-a întors pe toate părțile pe fundașii moldoveni și a reușit să paseze decisiv la golul lui Olaru de 2-0. Coman a fost schimbat în prelungiri cu Radaslavescu.

