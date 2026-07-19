Gigi Becali il regretă și acum! Fostul jucător de la FCSB a marcat golul anului și are o țară întreagă la picioare. Video

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Malcom Edjouma (29 de ani) nu mai este jucătorul FCSB-ului din 31 decembrie 2025, atunci când i-a expirat contractul. din prima ligă chineză, acolo unde face senzație etapă de etapă. Recent, mijlocașul francez a înscris un gol uluitor, de la aproximativ 35 de metri!

FCSB are de ce să îl regrete pe Malcom Edjouma. Gol în China de la 35 de metri

Malcom Edjouma continuă Fostul mijlocaș al FCSB s-a adaptat imediat la Qingdao Hainiu și a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei, ajungând la șase goluri în primele 16 partide disputate. Chiar dacă formația sa a fost învinsă fără drept de apel de Henan Songshan, scor 1-5, Edjouma a reușit să ofere faza meciului.

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În minutul 67, când tabela indica deja 0-4, francezul a luat o acțiune pe cont propriu și a demonstrat din nou calitățile sale. Mijlocașul a avansat cu mingea la picior în jumătatea adversă, iar de la aproximativ 35 de metri a trimis un șut devastator. Balonul s-a dus direct în vinclu, fără nicio șansă pentru portar, reușita fiind una dintre cele mai spectaculoase ale etapei.

Golul superb al lui Edjouma nu a fost însă suficient pentru a schimba cursul jocului, Qingdao Hainiu pierzând categoric, 1-5, în fața celor de la Henan Songshan. După 19 etape, echipa lui Malcom Edjouma este la retrograde în China. Se află pe locul 14, cu 14 puncte, la trei lungimi de zona „nisipurilor mișcătoare”. –

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Malcom Edjouma a jucat patru ani la FCSB

Malcom Edjouma a ajuns la FCSB în februarie 2022, atunci când Gigi Becali a plătit 330.000 de euro pentru transferul său de la FC Botoșani. Mijlocașul francez a avut evoluții oscilante, iar în sezonul 2024-2025 a fost împrumutat în Italia, la Bari. Totuși, FCSB este echipa la care Edjouma a performat cel mai bine în carieră. A strâns 123 de meciuri și a reușit să marcheze 18 goluri și să dea 8 assist-uri. Și-a trecut în CV 2 titluri cu FCSB și 1 Supercupă a României.

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