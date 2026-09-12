Sport

„Gigi Becali îl spulberă pe Drăguș!”. Mitică Dragomir anunță cât va avea răbdare patronul de la FCSB

Previziune sumbră în ceea ce îl privește pe Denis Drăguș. Dumitru Dragomir e convins că Gigi Becali va da de pământ cu noul atacant de la FCSB în cel mai scurt timp
Cristian Măciucă
12.09.2026 | 10:30
Gigi Becali il spulbera pe Dragus Mitica Dragomir anunta cat va avea rabdare patronul de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
„Gigi Becali îl spulberă pe Drăguș!”. Mitică Dragomir anunță cât va avea patronul de la FCSB răbdare. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir e pesimist în privința transferului lui Denis Drăguș la FCSB. „Oracolul de la Bălcești” este convins că Gigi Becali nu va avea răbdare prea multe cu cel căruia îi oferă cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc.

Dumitru Dragomir nu crede că Gigi Becali va avea răbdare cu Denis Drăguș

Dumitru Dragomir pune presiune pe Denis Drăguș, noul star de la FCSB. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal nu crede că atacantul are viață lungă la roș-albaștri. Mitică Dragomir e convins că, în cel mai scurt timp, Gigi Becali va începe să îl critice pe Denis Drăguș, mai ales că îl plătește cu 1.000.000 de euro pe sezon.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cât durează până îl ia Gigi la rost pe Drăguș?) 5 meciuri, 5-6 meciuri, dar nu cred că ajunge acolo. Că dacă nu dă goluri în primele 5 meciuri, îl spulberă. Vai de mine și de mine. ‘Ți-am dat banii! Pe ce am dat banii?’ Eu zic că după primele 3 meciuri îl ia în primire. 

(n.r. – Îl scoate la pauză?) Îl scoate la pauză. Poate să fie și Maradona. Te pui cu Gigi? Dacă știe cineva cum gândește Gigi Becali, înseamnă că ăla deține secretele omenirii. Gigi gândește acum într-un fel, peste două minute îți ia jumara din față. Când spune ceva îți rămâne în gât dacă ești cu el la masă. (n.r. – Merită să dai salariu un milion pentru un jucător?) Merită să dai 10 milioane să faci o echipă ca să mai audă lumea de noi. Eu știu că Gigi are posibilități mari”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

Când ar putea debuta Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș ar putea debuta la FCSB în meciul din etapa a 9-a a SuperLigii. Roș-albaștrii vor reveni pe Arena Națională pentru duelul cu Petrolul Ploiești, programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00. Rămâne de văzut când va intra pe teren fotbalistul care e feblețea lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera vrea să îl folosească pe postul de extremă stânga pe atacantul bucureștean în vârstă de 27 de ani.

ADVERTISEMENT
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la...
Digisport.ro
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani: "Nu-mi pasă ce cred alții"
Scandal la Csikszereda – Dinamo! Mihai Bendeac, mesaj violent după ce fratele său...
Fanatik
Scandal la Csikszereda – Dinamo! Mihai Bendeac, mesaj violent după ce fratele său a fost luat la țintă de stewarzi: „Dacă eram acolo…”
Prima națională a României, calificată la un Campionat Mondial, după 28 de ani,...
Fanatik
Prima națională a României, calificată la un Campionat Mondial, după 28 de ani, mizează pe fotbaliști de la Real Madrid și AS Roma
„Cum să semnezi așa ceva?”. Gigi Becali, stupefiat de ce a făcut Diana...
Fanatik
„Cum să semnezi așa ceva?”. Gigi Becali, stupefiat de ce a făcut Diana Buzoianu în scandalul bisericii de la Techirghiol: „Nu te pui cu dracii”. Video
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a devenit lider în SuperLiga
iamsport.ro
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a devenit lider în SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!