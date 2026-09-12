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Dumitru Dragomir e pesimist în privința transferului lui Denis Drăguș la FCSB. „Oracolul de la Bălcești” este convins că Gigi Becali nu va avea răbdare prea multe cu cel căruia îi oferă cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc.

Dumitru Dragomir nu crede că Gigi Becali va avea răbdare cu Denis Drăguș

Dumitru Dragomir pune presiune pe . Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal nu crede că atacantul are viață lungă la roș-albaștri. Mitică Dragomir e convins că, în cel mai scurt timp, Gigi Becali va începe să îl critice pe Denis Drăguș,

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„(n.r. – Cât durează până îl ia Gigi la rost pe Drăguș?) 5 meciuri, 5-6 meciuri, dar nu cred că ajunge acolo. Că dacă nu dă goluri în primele 5 meciuri, îl spulberă. Vai de mine și de mine. ‘Ți-am dat banii! Pe ce am dat banii?’ Eu zic că după primele 3 meciuri îl ia în primire.

(n.r. – Îl scoate la pauză?) Îl scoate la pauză. Poate să fie și Maradona. Te pui cu Gigi? Dacă știe cineva cum gândește Gigi Becali, înseamnă că ăla deține secretele omenirii. Gigi gândește acum într-un fel, peste două minute îți ia jumara din față. Când spune ceva îți rămâne în gât dacă ești cu el la masă. (n.r. – Merită să dai salariu un milion pentru un jucător?) Merită să dai 10 milioane să faci o echipă ca să mai audă lumea de noi. Eu știu că Gigi are posibilități mari”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Când ar putea debuta Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș ar putea debuta la FCSB în meciul din etapa a 9-a a SuperLigii. Roș-albaștrii vor reveni pe Arena Națională pentru duelul cu Petrolul Ploiești, programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00. Rămâne de văzut când va intra pe teren fotbalistul care e feblețea lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera vrea să îl folosească pe postul de extremă stânga pe atacantul bucureștean în vârstă de 27 de ani.