, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga României. Rezultatul l-a nemulțumit pe patronul Gigi Becali, care l-a atacat și pe Siyabonga Ngezana, care nu a fost apt pentru ultimele două jocuri.

Gigi Becali îl ține în joc de glezne pe Ngezana. „Zice că îl doare. Poate are vreo gagică”. Ce spune de Radunovic și cine pleacă de la FCSB

FCSB a ratat șansa de a ține pasul cu liderul Universitatea Cluj și a obținut doar un rezultat de egalitate duminică la Ovidiu contra celor de la Farul Constanța. Campioana a deschis scorul dintr-o , însă a fost egalată până la finalul jocului.

Chiar și așa, echipa antrenată de Elias Charalambous a avut șansa de a obține victoria, dar , ceea ce .

Gigi Becali este nemulțumit și de situația lui Siyabonga Ngezana, care acuză în continuare probleme la spate. F , iar latifundiarul din Pipera a vorbit din nou despre el și la conferința organizată la palat.

„Nu știu, că nu s-a refăcut, că nu știu ce. Probabil o să intre cu Craiova. Cine știe, are vreo gagică, doctorul a zis că e refăcut. El a zis că nu e. Doctorul vede că ești bine. Are vreo gagică, treaba lui. Nu îi mai zic nimic, după mă condamnă pentru discriminare. Ăștia o țin pe a lor.

Cu Craiova vom evolua cu jucători care nu au jucat. Fundași centrali vor fi probabil unul din ei, o să joace unul dintre probabil cu Chiricheș. Ngezana – Chiricheș sau probabil Chiricheș va juca la mijloc.

Nu sunt supărat pe Radunovic, el omul a vrut să dea gol. A încălcat ordinele, că eu am zis să nu mai bată el 11 metri, că nu are cum să bată, am zis de acum să bată atacant. M-am lămurit în privința unor jucători. Luis Phelipe nu are ce să caute.

Baeten joacă numai în spate, îi e frică, nu știu, o să vedem. Ai nevoie de jucători. V-am spus că iau doi jucători sigur, 100%. Cu Blănuță nu îl lasă taică-su. A vorbit și Mititelu cu el și a zis că nu, că e Becali acolo”, a declarat Gigi Becali.

Cifrele lui Siyabonga Ngezana la FCSB:

52 de meciuri, 2 goluri și o pasă decisivă în tricoul celor de la FCSB

campion cu FCSB în sezonul 2023/24

câștigător al Supercupei României în 2024

