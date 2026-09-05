Sport

Gigi Becali îl trimite pe Istvan Kovacs la psihiatru sau la procurori după Dinamo – FCSB 2-1: „Poate are vreo demență! Trebuie control. Ori la spital, ori la DNA!”

Dinamo a învins rivala FCSB cu 2-1 după un derby cu un arbitraj dubios al lui Istvan Kovacs, cu multe cartonașe galbene, roșii, lovituri de la 11 metri și faze întoarse la VAR.
Flaviu Popa
05.09.2026 | 22:45
Gigi Becali il trimite pe Istvan Kovacs la psihiatru sau la procurori dupa Dinamo FCSB 21 Poate are vreo dementa Trebuie control Ori la spital ori la DNA
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, atacat dur de Gigi Becali
ADVERTISEMENT

Imediat după această partidă, Gigi Becali a comentat înfrângerea. L-a taxat din prima clipă pe Istvan Kovacs și nu s-a ferit de cuvinte dure. Patronul celor de la FCSB i-a recomandat lui Istvan Kovacs să meargă la psihiatru pentru că-l bănuiește că ar avea „demență”.

Gigi Becali îl critică dur pe Istvan Kovacs și crede că „e nevoie de control de demență”

„Felicit echipa mea că a muncit. Asta este, ce să facem. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

Pe Târnovanu n-ai nicio treabă. Asta e părerea mea. Mai bine să facă acuma, că e tânăr. Spre bătrânețe…Trebuie control de demență”, a răbufnit Gigi Becali în direct la Prima Sport. De asemenea, patronul celor de la FCSB l-a acuzat pe arbitrul responsabil VAR, George Găman, că „ar fi Craiova”, adică fan al Universității Craiova.

Patronul celor de la FCSB nu a reușit să treacă peste supărare nici după 10 minute după ce a intrat în direct, insistând din nou că arbitrul partidei Dinamo – FCSB are nevoie de un control psihiatric. Mai mult, Becali vrea să facă solicitare oficială ca arbitrul să fie trimis la psihiatru.

ADVERTISEMENT
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe...
Digi24.ro
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño

Gigi Becali le transmite dușmanilor să nu se bucure prematur de eșecul celor de la FCSB cu Dinamo

„Să facă la Federație, la CCA, să cerem control medical și apoi să ne dea nouă. Să ne arbitreze oameni la minte stabili mental. Cunosc eu un medic, aici la mine la clinică. Poate să facă control”, a completat, supărat, Becali.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Palmă peste față": Chivu l-a bătut pe Allegri de la 0-2! Ce au scris italienii după Inter - Napoli

Ulterior, patronul celor de la FCSB a lăsat să se înțeleagă că greșelile lui Kovacs pot să fie și caz de „DNA”: „Prima fază este de control medical sau de DNA”.  În încheiere, Gigi Becali a avut un mesaj dur pentru „dușmanii” care se bucură de răul celor de la FCSB: Cei ce vă bucurați acum vă bucurați degeaba, pentru că veți plânge. De ce nu dați verdictul că a fost roșu clar? Vine artileria! Cum să zici «Nu știu ce să zic»? Te știam om drept. Ți-e frică? Ce bărbăție ai, mă, tu?”. Mai mult, Gigi Becali și-a felicitat echipa pentru rezultatul de „2-2” de astăzi, cu Dinamo.

ADVERTISEMENT
Ce au făcut gloriile Stelei în timpul derby-ului Dinamo – FCSB: ”O seară...
Fanatik
Ce au făcut gloriile Stelei în timpul derby-ului Dinamo – FCSB: ”O seară frumoasă între vechi prieteni”
Cristi Balaj, verdict dur după greșelile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB
Fanatik
Cristi Balaj, verdict dur după greșelile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB
„Iuda! De ce-ai plecat, mă?”. Eddy Gnahore, primit cu ostilitate de fanii lui...
Fanatik
„Iuda! De ce-ai plecat, mă?”. Eddy Gnahore, primit cu ostilitate de fanii lui Dinamo la revenirea pe „Arcul de Triumf”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!