Gigi Becali îl trimite pe Istvan Kovacs la psihiatru sau la procurori după Dinamo – FCSB 2-1: „Poate are vreo demență! Trebuie control. Ori la spital, ori la DNA!”

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Imediat după această partidă, Gigi Becali a comentat înfrângerea. L-a taxat din prima clipă pe Istvan Kovacs și nu s-a ferit de cuvinte dure. Patronul celor de la FCSB i-a recomandat lui Istvan Kovacs să meargă la psihiatru pentru că-l bănuiește că ar avea „demență”.

Gigi Becali îl critică dur pe Istvan Kovacs și crede că „e nevoie de control de demență”

I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo.

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Mai bine să facă acuma, că e tânăr. Spre bătrânețe…Trebuie control de demență”, a răbufnit Gigi Becali în direct la Prima Sport. De asemenea, patronul celor de la FCSB l-a acuzat pe arbitrul responsabil VAR, George Găman, că „ar fi Craiova”, adică fan al Universității Craiova.

Patronul celor de la FCSB nu a reușit să treacă peste supărare nici după 10 minute după ce a intrat în direct, insistând din nou că arbitrul partidei Dinamo – FCSB are nevoie de un control psihiatric. Mai mult, Becali vrea să facă solicitare oficială ca arbitrul să fie trimis la psihiatru.

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Gigi Becali le transmite dușmanilor să nu se bucure prematur de eșecul celor de la FCSB cu Dinamo

„Să facă la Federație, la CCA, să cerem control medical și apoi să ne dea nouă. Să ne arbitreze oameni la minte stabili mental. Cunosc eu un medic, aici la mine la clinică. Poate să facă control”, a completat, supărat, Becali.

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Ulterior, patronul celor de la FCSB a lăsat să se înțeleagă că greșelile lui Kovacs pot să fie și caz de „DNA”: „Prima fază este de control medical sau de DNA”. În încheiere, Gigi Becali a avut un mesaj dur pentru „dușmanii” care se bucură de răul celor de la FCSB: „Cei ce vă bucurați acum vă bucurați degeaba, pentru că veți plânge. De ce nu dați verdictul că a fost roșu clar? Vine artileria! Cum să zici «Nu știu ce să zic»? Te știam om drept. Ți-e frică? Ce bărbăție ai, mă, tu?”. Mai mult, Gigi Becali și-a felicitat echipa pentru rezultatul de „2-2” de astăzi, cu Dinamo.