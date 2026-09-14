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Octavian Popescu (23 de ani) este istorie la FCSB, cel puțin pentru moment. Fotbalistul din Nucet va juca sub formă de împrumut la Levadiakos până la finalul sezonului 2026-2027. Plecarea sa lasă însă echipa lui Marius Baciu fără unul dintre puținii jucători capabili să producă dezechilibru prin acțiuni individuale.

Octavian Popescu părăsește FCSB după șase ani: ce pierde echipa lui Gigi Becali

FANATIK a anunțat în exclusivitate c formație antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. , dar conducerea FCSB-ului a refuzat, nedorind să întărească o rivală din SuperLiga.

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Octavian Popescu nu a reușit în ultimii ani să ajungă la nivelul care îl făcea pe Gigi Becali să îi fixeze o clauză de reziliere în valoare de 100.000.000 de euro. Cu toate acestea, calitatea sa principală a rămas evidentă în jocul său: capacitatea de a elimina adversari prin dribling. Cel mai recent exemplu, , din etapa a 5-a a SuperLigii.

Cifre foarte bune la dribling

În sezonul 2026-2027 din SuperLiga, Octavian Popescu a jucat 309 minute pentru FCSB și a reușit 7 driblinguri, adică o medie de aproximativ 2 driblinguri reușite la 90 de minute. Procentajul său de reușită este de 35%. Raportat la lotul celor de la FCSB, cifra îl plasează pe noul jucător de la Levadiakos printre cei mai eficienți fotbaliști ai campioanei la capitolul dribling.

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Conform datelor FotMob, doar Alexandru Stoian și Aymen Boutoutaou sunt în aceeași zonă sau peste el în ceea ce privește driblingurile reușite raportate la 90 de minute. În spatele lui Tavi apar fotbaliști precum Juri Cisotti, Daniel Bîrligea sau Florin Tănase. Ultimii doi au plecat și ei între timp de la FCSB, motiv de și mai mare îngrijorare pentru oficialii roș-albaștrilor.

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Diferența este una majoră. Dacă cei trei fotbaliști menționați anterior dau cel mai bun randament în axul central al terenului, Tavi Popescu e genul de fotbalist căruia îi place să primească mingea în bandă sau între linii și să scoată un adversar din joc fără să aibă nevoie de o combinație cu un alt coechipier.

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13 ocazii în 309 minute

Cifrele din prima parte a campionatului arată că aportul lui Tavi Popescu nu s-a limitat doar la duelurile unu contra unu. În cele 309 de minute pe care le-a jucat în SuperLiga, fotbalistul în vârstă de 23 de ani a creat 13 ocazii de gol, dintre care 4 au fost considerate ocazii mari, și a oferit două pase decisive. Asta înseamnă aproximativ 3,8 ocazii create la fiecare 90 de minute.

Tavi a mai avut 16 atingeri în careul advers și a obținut inclusiv un penalty. Chiar dacă nu a marcat în campionat în acest sezon, cifrele arată un fotbalist care a participat activ la construcția fazelor periculoase. Din acest motiv, plecarea sa în Grecia nu trebuie măsurată exclusiv în goluri și pase decisive. FCSB are mulți fotbaliști de atac, concurența fiind și mai mare după campania spectaculoasă de transferuri a lui Gigi Becali. Totuși, profilul lui Octavian Popescu este diferit. Fostul „șeptar” al roș-albaștrilor pornește cu mingea la picior, caută adversarul direct și poate schimba raportul numeric al unei faze printr-o singură acțiune.

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Tavi Popescu e pe o pantă descendentă

Octavian Popescu a dovedit încă de la debutul la FCSB, la vârsta de 17 ani, că are capacitatea de a lua adversarii unu contra unu. În perioada sa de glorie, cifrele InStat publicate pentru sezoanele 2021-2022 și 2022-2023 arătau un volum foarte mare de driblinguri: 5,9, respectiv 4,8, în statisticile comparative ale celor două stagiuni. Apogeul lui Tavi Popescu din punct de vedere ofensiv a venit în sezonul 2021-2022, când a marcat 10 goluri în campionat.