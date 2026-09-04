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Morarul a revenit în tabăra celor de la FCSB după oficializarea transferurilor lui Meriton Korenica și Denis Drăguș. Vorbind despre noii jucători, MM Stoica s-a arătat convins că Gigi Becali va face bani cel puțin cu unul dintre acești fotbaliști.

Ce fotbalist de la FCSB e convins MM Stoica că va fi vândut de Gigi Becali

Președintele Consiliului de Administrație a anunțat că ”roș-albaștrii” nu vor mai aduce vreun atacant în această perioadă de mercato. El l-a asemănat pe Meriton Korenica cu Juri Cisotti și este sigur că Drăguș va pleca pe bani buni de la FCSB.

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”Nu, sub nicio formă nu mai e nevoie de vreun atacant. Cred că a înțeles și Gigi Becali, contează și părerea jucătorilor, contează părerile tuturor. Gigi a avut o discuție și cu Dan Petrescu pe care l-a întrebat mai ales de Muhar și Korenica, pentru că a lucrat cu ei și îi știe foarte bine. Dan Petrescu mi-a zis de mult de Korenica, eu am zis că-l avem pe Cisotti.

Plecând Tănase s-a schimbat puțin situația. Când era Tănase nu știu dacă era logic să iei un al doilea Cisotti. Eu așa îl văd pe Korenica, un al doilea Cisotti. I-am văzut azi mergând împreună, gemeni. Sunt 2 centimetri în ei, dar sunt gemeni. Același fizic și aceeași chestie, joacă toate pozițiile.

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(n.r. – Drăguș și-a manifestat dorința de a juca vârf?) Joacă orice. Orice jucător joacă orice când vrea să joace, sunt puțin jucătorii care nu vor să joace. Bineînțeles că poziția lui de bază este vârf și pentru aia l-a adus și Gigi, chiar dacă el se gândea că va juca în stânga. L-a adus să aibă cifre și să-l vândă. Gigi Becali îl va vinde, sunt convins”, a declarat MM Stoica, la .

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Cum și-au ales numerele Drăguș și Korenica

Întrebat de ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar Meriton Korenica pe cel cu 9, deși părea mai logic să fie invers, oficialul FCSB a explicat cum au decurs lucrurile și de ce s-a ajuns în această situație.

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”Drăguș și-a ales primul numărul. Se știa că el va veni înainte, el va vorbi direct cu magazionerul, l-a întrebat care e treaba cu numărul 10. Magazionerul a venit la mine și mi-a zis că a vorbit să-l dea lui Drăguș.

I-am zis că a venit târziu că i l-am dat lui Aymen (n.r. – Aymen Boutoutaou). Poate să ia 28, nu-i problemă, glumele noastre (n.r. – râde). Korenica a vrut 7, 17, 77, dar a înțeles că sunt luate. Acum avem energie bună”, a spus MM Stoica.

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Probleme la transferul lui Karlo Muhar

Deși Gigi Becali a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că a rezolvat și transferul mijlocașului croat Karlo Muhar, Mihai Stoica a precizat că și mai trebuie puse la punct anumite detalii.

”Cu Muhar nu s-a rezolvat încă. Nu va fi în lot nici Drăguș. Vorbim de Muhar, la care nu s-a rezolvat? Nu se pune problema. Toți 3 au antrenamente cu echipa. Korenica e în lot pentru meciul cu Dinamo, dar e singurul care va fi în lot mâine.

Acum avem energie bună. Mâine avem un meci, îți dai seama, dar se joacă pe un punct și jumătate. Jucător de profilul lui Muhar nu aveam. Poate fi ‘6’ și ‘8’. Am vorbit cu el și i-am zis că a jucat ‘6’ la ȚSKA Sofia. A zis: ‘Da, ți-ai făcut temele’”, a afirmat oficialul FCSB.