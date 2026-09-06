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Marius Şumudică, prima reacţie de interesul lui Gigi Becali de a veni la FCSB: “Sunt epuizat!”

Marius Șumudică a comentat posibilitatea de a-l înlocui pe Marius Baciu ca antrenor principal la FCSB. Ce a declarat tehnicianul lui CFR Cluj.
Bogdan Mariș
06.09.2026 | 14:36
Marius Sumudica prima reactie de interesul lui Gigi Becali de a veni la FCSB Sunt epuizat
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică (55 de ani) a comentat posibilitatea de a semna cu FCSB. FOTO: colaj Fanatik
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Numele lui Marius Șumudică (55 de ani) a fost vehiculat în contextul situației de la FCSB, unde Marius Baciu ar putea fi înlocuit după rezultatele dezamăgitoare din acest start de sezon. Actualul tehnician al lui CFR Cluj a comentat această variantă într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, prima reacție de interesul lui Gigi Becali

Înainte de meciul cu Farul, Marius Șumudică a amenințat cu plecarea de la CFR Cluj, deoarece „feroviarii” au pierdut foarte mulți jucători după numirea sa pe banca tehnică. Numele său a fost vehiculat inclusiv ca variantă pentru FCSB după ce gruparea „roș-albastră” a pierdut derby-ul contra lui Dinamo, însă „Șumi” a negat această posibilitate într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit despre situația actuală de la CFR.

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„N-are legătură cu FCSB-ul. La momentul respectiv eram epuizat după calupul acela de meciuri, nu aveam variante, nu știam, plecase Abeid, știam că Farul e o echipă care dezvoltă foarte bine construcția. Eram sub spectrul jocului, îi storsesem prea mult, îi vedeam la antrenament, vorbeam cu ei, știam ce se întâmplă.

Plus că tot mâine, mâine, mâine cu transferurile. Nu ținea de Marian (n.r. Copilu), îl vedeam, stătea până la 12 noaptea. Și el, și domnul Băgăcean, toți stăteau prin club pe acolo, să încerce să nea dea FIFA răspunsul. Într-un final, s-a dat răspunsul, am înțeles că au plătit și putem să transferăm”, a afirmat Marius Șumudică. CFR a remizat cu Farul, 0-0, și a ajuns la 10 puncte în clasamentul SuperLigii.

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Gigi Mustață, verdict despre Marius Șumudică la FCSB

Gigi Mustață a comentat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația de pe banca tehnică a FCSB-ului și a dezvăluit de ce Marius Șumudică nu este dorit de suporteri. „Șumudică, ca antrenor, bravo lui! Are statutul lui de antrenor, dar în momentul în care începi să înjuri… el a înjurat. Tu să înțelegi că în viața asta poate vreodată îți dorești să ajungi acolo, nu mai poți, pentru că ai făcut niște gesturi urâte față de suporterii ăia. Aici este problema”, a declarat liderul Peluzei Nord.

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