Gigi Becali îl vrea pe Bîrligea în rolul lui Lăcătuș! Adi Mutu, poveste fabuloasă: “A venit șeicul și mi-a zis să bag atacantul pe postul de fundaș dreapta! A început să plângă băiatul”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat , printre care și folosirea lui Daniel Bîrligea în banda dreaptă a atacului, așa cum juca Marius Lăcătuș pe vremuri la Steaua. Adi Mutu s-a arătat reticent la această inovație.

Adi Mutu nu vede cu ochi buni ideea lui Gigi Becali de a-l trece pe Bîrligea extremă

Fostul mare internațional român a mărturisit în cadrul celei mai noi ediții a că Daniel Bîrligea nu are calitățile necesare pentru a juca extremă și locul lui este clar de atacant central.

”Pe Bîrligea l-am antrenat, îl știu, nu poate să joace extremă dreaptă în niciun caz. Nu are tehnica lui Lăcătuș, despre ce vorbim. Bîrligea nu e un jucător tehnic. Și când zic tehnic nu mă refer la cum lovește mingea sau cum dă pasele, mă refer la dribling.

Ți se pare că driblează ca o extremă? A început să dribleze la 25 de ani, până acum… Cred că a glumit… Sau eu știu, vom vedea. Poate are dreptate. Poate să joace, dar nu poate să fie la fel de decisiv ca un număr 9.

E un jucător căruia îi place să atace spațiul, poate să joace foarte bine cu spatele la poartă, e acolo prezent în fața porții, dar nu e un jucător de extremă, acolo unde trebuie să fii foarte bun 1 la 1, să ai o viteză extraordinară. El are o plecare foarte bună, dar pe parcurs își pierde din viteză. Calitățile lui nu sunt de extremă”, a declarat Mutu.

Mutu a trăit o poveste asemănătoare în zona Golfului

Fostul selecționer al naționalei U21 a României a dezvăluit faptul că ideea lui Gigi Becali i-a adus aminte de una asemănătoare avută de un șeic în perioada când antrena în Emiratele Arabe Unite.

”Am mai avut eu în Emirate un șeic care a venit și mi-a zis că vrea să-l vadă pe atacant jucând fundaș dreapta. Nu vorbesc la mișto, chiar așa a fost. Băiatul a început să plângă când a auzit că trebuie să joace fundaș dreapta.

Era un număr 9 cu foarte mare viteză și i-am zis: ‘N-ai ce să faci, joacă fundaș dreapta că vrea șeicul, dar după 20 de minute vii și te faci că-mi zici ceva la ureche’. L-am băgat fundaș dreapta și după 20 de minute l-am trimis vârf, a dat două goluri, am câștigat 2-0 și după aia a fost dat afară de echipă pentru că nu a jucat fundaș dreapta”, a spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

