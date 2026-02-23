Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept”

ADVERTISEMENT

Este bine cunoscut faptul că Gigi Becali nu agreează prezența femeilor la partidele de fotbal ale băieților, iar comentariile legate de faza în care Iuliana Demetrescu este trântită la pământ de Joao Paulo l-au făcut pe patronul FCSB să se contreze cu Ilie Dumitrescu și Radu Naum.

Gigi Becali și Ilie Dumitrescu s-au contrazis pe faza în care Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu

Imediat după încheierea întâlnirii din , Gigi Becali a intrat în direct și s-a contrat cu fostul internațional Ilie Dumitrescu pe seama fazei în care Iuliana Demetrescu a căzut la pământ după ce s-a ciocnit cu Joao Paulo.

”Vai, săraca, ce milă îmi era de ea când a căzut acolo. Să-ți spun un lucru, că au zis că Joao Paulo nu vede bine lateral. Ea vine și îi taie calea, omul aleargă să joace fotbal. Omul joacă fotbal. Ea vine și se bagă în el”, a declarat Becali.

”S-a informat Joao Paulo, are vedere periferică, e excelent (n.r. – ironic). Da, era în acțiune Joao Paulo la faza asta, da. Dacă e în careu și face 11 metri? Așa că e cu capul în nori și că se uită după minge?”, a spus Ilie Dumitrescu, cel care .

A fost momentul care s-au încins spiritele în studioul emisiunii :

Gigi Becali: ”Iuliana Demetrescu face 11 metri, bă! Ea face 11 metri, nu el”

Ilie Dumitrescu: ”Ea face 11 metri?”

Gigi Becali: ”Cum? Ea vine și îi taie calea. Uitați-vă, bă!”

Ilie Dumitrescu: ”Ne-am uitat Gigi, ne-am uitat…”

Gigi Becali: ”Păi și dacă v-ați uitat, Joao Paulo e vinovat? El nu vede bine sau ea?”

Ilie Dumitrescu: ”Cum să nu vezi?”

Gigi Becali: ”Ea trebuie să vadă. El trebuie să vadă mingea, suntem la fotbal. Ea trebuie să vadă jucătorii, nu să intre în ei”

Ilie Dumitrescu: ”Joao Paulo era preocupat de minge, să vadă unde e mingea și jocul. Și arbitrul, și el. Dar tu ca jucător simți, nu intri în zid, ocolești adversarul”

Gigi Becali: ”Aia e părerea ta! Eu zic, tu ca arbitră, să ai grijă să nu cumva să cazi pe burtă că după te lovești la piept. Sunt curios acum dacă ‘Demetreasca’ are ceva la piept”.

Cum a ajuns Joao Paulo să evolueze fundaș stânga

Discuția dintre cei doi s-a mutat apoi pe evoluția avută de Joao Paulo în duelul cu Metaloglobus. Internaționalul din Insulele Capului Verde a fost folosit pe postul de fundaș stânga pentru a-i face loc în linia de mijloc lui Ofri Arad.

”Apropo de Joao Paulo, pe fază ofensivă a fost bun, pe fază defensivă trebuie să mai lucreze”, a afirmat Ilie Dumitrescu. ”Postul lui nu era acolo, nu aveam pe cine să bag acolo”, a explicat Gigi Becali.

”Pe faza ofensivă aduce un plus evident”, a continuat Dumitrescu să-l laude pe jucătorul adus în această iarnă de la Oțelul, iar patronul FCSB a întărit ce a spus și prima dată: ”El a jucat de nevoie acolo”.

Becali și Naum, contre pe tema bunului simț

Spre finalul intervenției, Gigi Becali a avut o nouă remarcă total nepotrivită la adresa Iulianei Demetrescu, arbitrul jocului cu Metaloglobus. A fost momentul în care s-a enervat moderatorul Radu Naum și a urmat un dialog dur între cei doi.

”Domnul Becali, cred că ar trebui să fim cu bun simț față de o femeie. Așa sunt oamenii civilizați”, a spus jurnalistul, iar patronul FCSB i-a răspuns scurt: ”Voi aveți bun simț, eu am milă”.

Niciunul dintre cei doi nu a dat semne că ar vrea să încheie subiectul și discuția a continuat pe aceleași coordonate, iar în dialog a mai intervenit și Ilie Dumitrescu:

Radu Naum: ”Foarte bine, aveți milă de cine vreți, dar bun simț cred că trebuie să aibă toți”

Gigi Becali: ”Mila e mai mare decât bunul simț”

Radu Naum: ”O fi, dar aveți bun simț”

Ilie Dumitrescu: ”De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?”

Gigi Becali: ”O laud prestația. Nu am ce să-i reproșez. Bunul simț îl au toți, și vagabonzii, și nebunii”

Radu Naum: ”Vagabonzii nu au bun simț că de-aia sunt așa. Și nebunii sunt nebuni”.

Gigi Becali a făcut iureș când a aflat că va fi arbitrat de o femeie

Înaintea meciului cu Metaloglobus, Gigi Becali a avut o reacție furioasă la FANATIK SUPERLIGA când a aflat că președintele CCA, Kyros Vassaras, .

”Eu în țara asta am făcut și eu ce am putut și fac și eu ce pot. Dacă ei vor să batjocorească lumea, să o batjocorească. Să se ia după soroșiști. Să batjocorească lumea dacă vor. Nu vezi? Îl bagă la Ministerul Apărării pe Miruță, acum bagă femeie.

E foarte bine! Să facă ce vor! Pot eu să îndrept eu lumea? Lumea se duce spre pieire! Nu o să pot să o îndrept eu. Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei. Ce cauți? Nu avem bărbați să arbitreze?

(n.r. – Mi se pare un pic cu dedicație, să vă irite) Nu ca să mă irite. Ca să arate ei. Vor să arate. Să arate că au și femei, că și femeia poate să arbitreze. A prins aerul ăsta satanist, a prins sămânța satanistă în lume. Să vedem dacă poate Trump, dar nu cred că poate nici Trump să o distrugă. Noi am putea să facem legi în Parlament, dar nu te lasă soroșiștii”, a precizat Becali.