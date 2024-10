. Ultimul meci a fost în Anglia, în semifinalele Cupei UEFA cu Middlesborough. Patronul FCSB-ului a făcut spectacol la Salonic.

Gigi Becali, imagini spectaculoase de la PAOK – FCSB. Cu cine împarte loja pe „Toumba”

înainte de meciul din grupa de Europa League. Patronul FCSB și-a ocupat loja de la stadionul „Toumba” unde a venit însoțit alături de călugării cu care a călătorit de la București.

ADVERTISEMENT

Alături de Becali vor mai sta în lojă Alexandru Tudor, sfetnicul său, președintele Valeriu Argăseală, Ionuț Luțu, Teia Sponte și Viorel Hrebenciuc, nelipsit de la orice deplasare europeană a FCSB-ului.

Gigi Becali a organizat și o liturghie în limba română, după ce a închiriat o biserică la Veria, o localitate aflată la aproximativ o oră distanță de Salonic. Slujba de vecernie s-a întins până dimineață la 05:30.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, pelerinaj la Salonic înainte de PAOK – FCSB: „Nu am venit pentru meci”

pentru a merge la racla cu moaște a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Patronul FCSB e convins că acesta îl va ajuta să câștige împotriva lui PAOK:

„De aia am și venit. Am venit la Sfântul Dimitrie, nu am venit pentru meci. Sfântul Dimitrie a făcut mari minuni. Vrei să îți spun viața lui? Sfântul Dimitrie a vindecat foarte mulți bolnavi, atunci era ciumă. Intrau în biserică, se atingeau și se vindecau de ciumă. Vomitau sânge.

ADVERTISEMENT

Când a fost tragerea la sorți am zis ‘Sfinte Dimitrie, de vei da să jucăm cu PAOK la Salonic, voi veni la tine’. Și pentru că am promis am venit să-l vizitez. Să vedem cu cine o vrea Sf. Dimitrie să țină: Ori cu mine, ori cu Răzvan, poate Răzvan e mai bun om ca mine”.

Totuși Gigi Becali e puțin dezamăgit: „Ei au multe biserici, dar nu le mai populează ca noi. Noi le umplem pe alea pe care le avem. La noi oamenii se întorc la credință, în lume oamenii se îndepărtează de credință. Cel mai important în credință e Hristos. Ei nu mai au tradiția împărtășaniei”.

ADVERTISEMENT

Convins că Sfântul Dimitrie îl va ajuta să mai câștige 25 de milioane de euro

: „Putem să venim în primele 8 dacă batem și PAOK. Știți ce înseamnă? 20 de milioane! 25, 26 de milioane, că se înmulțește locul 8 cu 900.000 de mii.

Poate ne face Dumnezeu și Sfântul Dimitrie să fim mai sus, 32 de milioane. Dacă face Domnul și dacă vrea Dumnezeu, bați PAOK, bați Midtjylland, mai bați și Manchester și Olympiacos pe acasă… Fiecare loc urcat înseamnă 900.000 de euro”.