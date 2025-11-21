Sport

Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto

Gigi Becali a fost operat la cervicală joi după-amiază, însă acest lucru nu l-a oprit să fie prezent la Catedrala Patriarhală pentru Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Ciprian Păvăleanu
21.11.2025 | 11:19
Gigi Becali imaginile zilei Cum a aparut la Catedrala Patriarhala in zi de sarbatoare la 24 de ore dupa operatia la cervicala Foto
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
Gigi Becali a mers la Catedrala Patriarhală la 24 de ore după operația pe care a suferit-o la cervicală. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu poate fi oprit de nimeni și nimic din calea sa către credință. Patronul FCSB a luat parte la slujba de vineri, 21 noiembrie, cu ocazia sărbătorii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, deși a fost operat la nivel cervical în urmă cu nici 24 de ore.

Gigi Becali, prezent la „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. Cum a fost văzut patronul FCSB

Ajuns la 67 de ani, Gigi Becali a luat o decizie importantă pentru starea sa de sănătate. Chinuit de mai multă vreme de o hernie cervicală, patronul FCSB a ales să recurgă la o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de durerile pe care le avea.

ADVERTISEMENT

El a fost operat joi, însă a refuzat să rămână la spital. Imediat după ce efectul anesteziei a dispărut, Gigi Becali a decis să plece acasă pentru ca apropiații săi să nu își facă mari griji cu privire la starea sa de sănătate.

La nici 24 de ore după ce a fost operat la spate, Gigi Becali a fost văzut stând în genunchi, pătruns de credință, în timpul slujbei de vineri, 21 noiembrie, cu ocazia sărbătorii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Gigi Becali la Catedrala Patriarhală. Foto: Captură Trinitas TV
Gigi Becali la Catedrala Patriarhală. Foto: Captură Trinitas TV

Cine l-a operat pe Gigi Becali

Gigi Becali a fost operat de preotul Ștefan Mindea, un celebru neurochirurg. Omul de afaceri și-a pus toată încrederea în el, iar operația a fost un succes. Patronul FCSB s-a prezentat la spital alături de patru călugări care să-l vegheze și să se roage în timpul intervenției:

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta”, a declarat Gigi Becali, la RTV.

ADVERTISEMENT
Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie...
Fanatik
Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie de bărbat adevărat, de cap de familie”. Exclusiv
Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat...
Fanatik
Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat de un preot neurochirurg: „E adevărat că este riscant”
Mihai Stoica are un remarcat surpriză la Universitatea Craiova: ”Foarte, foarte bun”
Fanatik
Mihai Stoica are un remarcat surpriză la Universitatea Craiova: ”Foarte, foarte bun”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A participat la Jocurile Olimpice, iar acum e în TOP 10 cei mai...
iamsport.ro
A participat la Jocurile Olimpice, iar acum e în TOP 10 cei mai căutați fugari! Detalii șocante și recompensă de 15 milioane de dolari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!