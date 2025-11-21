Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu poate fi oprit de nimeni și nimic din calea sa către credință. Patronul FCSB a luat parte la slujba de vineri, 21 noiembrie, cu ocazia sărbătorii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, deși a fost operat la nivel cervical în urmă cu nici 24 de ore.

Gigi Becali, prezent la „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. Cum a fost văzut patronul FCSB

Ajuns la 67 de ani, Gigi Becali a luat o decizie importantă pentru starea sa de sănătate. Chinuit de mai multă vreme de o hernie cervicală, patronul FCSB a ales să recurgă la o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de durerile pe care le avea.

. Imediat după ce efectul anesteziei a dispărut, Gigi Becali a decis să plece acasă pentru ca apropiații săi să nu își facă mari griji cu privire la starea sa de sănătate.

La nici 24 de ore după ce a fost operat la spate, Gigi Becali a fost văzut stând în genunchi, pătruns de credință, în timpul slujbei de vineri, 21 noiembrie, cu ocazia sărbătorii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.

Cine l-a operat pe Gigi Becali

un celebru neurochirurg. Omul de afaceri și-a pus toată încrederea în el, iar operația a fost un succes. Patronul FCSB s-a prezentat la spital alături de patru călugări care să-l vegheze și să se roage în timpul intervenției:

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta”, a declarat Gigi Becali, la