Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut patronul FCSB la racla Sfintei Cuvioase Parascheva și ce discurs a ținut în fața pelerinilor: „Ăsta e sfârșitul”. Foto

Sute de mii de credincioși au fost prezenți la pelerinajul de la Iași închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, iar Patronul FCSB a fost îmbrăcat în negru complet și a stat în genunchi pe tot parcursul slujbei. La final, el a abordat mai multe subiecte, printre care îndreptarea tinerilor către credință și inteligența artificială.

Gigi Becali a participat marți, 14 octombrie, la pelerinajul de la Iași, unde sute de mii de credincioși se adună an de an pentru a o sărbători pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Patronul FCSB este sigur că pelerinajul de la Sfânta Parascheva are ceva special.

Gigi Becali a fost surprins în genunchi, iar omul de afaceri a recunoscut că a rămas în această poziție pe parcursul întregii slujbe: „Cel mai mare pelerinaj este la Sf. Parascheva. Înseamnă că este ceva mai special, ca să spun așa, sfânt. Sfințenie pentru poporul român, mai ales dacă vin atâția oameni. Am fost și m-am închinat la raclă. Am stat toată noaptea. S-a făcut Liturghia și aseară. Sunt oameni și oameni, eu trăiesc momentele astea ale sfințeniei zilnic. Zilnic mă duc la Sf. Liturghie. Am momente chiar mai puternice în alte zile decât la raclă. Racla e ca cinstire. Depinde când te cuprinde harul, în timpul slujbei. Am stat în genunchi pe toată perioada slujbei, așa îmi place să stau”, a spus Gigi Becali, conform

Se reîntorc oamenii către credință? Care este părerea lui Gigi Becali: „Vine sfârșitul”

Gigi Becali este de părere că vremea în care tot mai multă lume i-a întors spatele Dumnezeu apune, iar tot mai mulți oameni se reîntorc către credință. Latifundiarul din Pipera a dat ca exemplu noile generații, care oferă tot mai mulți ortodocși practicanți:

„Vin vremurile de apoi, se apropie. Vine sfârșitul. Nu vedeți cât tineret a venit? Apele sunt stânga – dreapta. Caprele și oile, stânga și dreapta. Unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul. Toată lumea numai la păcat, la pofte, plăceri, bani, lăcomie. Atunci Dumnezeu își alege oamenii Lui, unde prisosește harul, și va turna har, spune Sf. Apostol Petru”, a mai spus patronul FCSB.

Ce spune Gigi Becali despre inteligență artificială și care a fost, de fapt, scopul pandemiei, în opinia sa

Gigi Becali caracterizează inteligența artificială, ce începe să fie folosită tot mai des în viața de zi cu zi a oamenilor, ca pe un lucru făcut de diavol: „Când va fi Inteligența Artificială, ce o fac ei acum… Acolo, în unii roboți, vor fi draci, ca să poată să fie mai deștepți ca omul, altfel nu ar avea cum. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială, pentru că noi, poporul ăsta, ne-a dat Dumnezeu Sf. Liturghie. Cel mai mare și frumos dar de pe fața Pământului – dumnezeiasca Sf. Liturghie –, unde ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Dumnezeu ne-a dat să mâncăm și să bem sângele Lui.

Ei se laudă cu caii lor și cu căruțele lor, Occidentul se laudă cu bogățiile – asta înseamnă. Iar noi ne lăudăm cu Domnul Dumnezeul nostru. Ei s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Apoi ei vor cădea, noi ne vom îndrepta. Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar – ortodoxia”, și-a continuat Gigi Becali discursul.

Patronul FCSB este de părere că pandemia din 2020 a avut ca scop îndepărtarea credincioșilor de Dumnezeu și de biserică prin privarea oamenilor de Sfânta Liturghii: „Asta se urmărește. Ce se voia la pandemie? Crezi că îi interesa pe draci că nu mai mergem noi la biserică? Îi interesa să nu se facă Liturghia. Pandemia a fost pentru biserică, să se oprească Sf. Liturghie. Acolo îi pârlește, când se împărtășesc oamenii. Ăla este scopul lumii, asta vor bogații lumii: întreruperea Sf. Liturghii, adică întreruperea împărtășirii oamenilor cu Dumnezeu. Ăsta este scopul lor. Știți cine este stăpânul lor”, a conchis Gigi Becali.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, aproape de Constantinopol, într-o familie creștină înstărită. „Parascheva” se traduce „Vineri” din greacă, de unde și denumirea în tradiția populară de „Sfânta Vineri”. Încă de când era mică, Parascheva era foarte milostivă. Ea se ruga în fiecare zi și oferea din hainele sale celor nevoiași.

Ea a renunțat la bunurile lumești și s-a retras la mănăstire, ducând o viață de rugăciune. După finalul vieții sale, trupul Sfintei Parascheva a fost găsit intact după mai multe zile, semn al sfințeniei în tradiția ortodoxă.

De ce Sfânta Parascheva este atât de iubită de poporul român

Sfânta Parascheva este una dintre cele mai iubite și respectate sfinte din creștinismul ortodox, în special în România. Ea este considerată ocrotitoarea oamenilor nevoiași și se sărbătorește pe 14 octombrie, reprezentând una dintre cele mai mari sărbători ale unui an calendaristic.

Sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost aduse la Iași în 1641 de domnitorul Vasile Lupu și sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană a orașului. În zilele premergătoare sărbătorii marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, sute de mii de credincioși vin la Iași pentru a i se închina,