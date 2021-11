Gigi Becali, implicat într-un accident rutier. Polițiștii au stabilit cine e vinovatul. Prima reacție a patronului FCSB

În plus, șoferul mașinii care a produs accidentul, găsit cu o alcoolemie de 0,18% alcool pur în aerul expirat, a rămas fără permis autor pentru următoarele trei luni.

Din cauza faptului că a încălcat legislația rutieră, neacordând prioritate de trecere, Ionuț Luțu a rămas fără permis auto pentru următoarele două luni. Altfel spus, ajutorul de nădejde al lui Gigi Becali va petrece sărbătorile de sfârșit de an ca pieton.

Mașina în care Gigi Becali se afla, pe scaunul din dreapta, a fost implicată, luni dimineață, într-un accident auto. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Aviatorilor, conform surselor , și nicio persoană nu a suferit răni.

Șoferul lui Gigi Becali era Ionuț Luțu

Patronul FCSB se afla pe scaunul din dreapta. La fața locului a ajuns un echipa de Poliție, iar în urma testării cu etilotestul s-a constatat că șoferul mașinii care a lovit-o pe cea în care se afla Gigi Becali avea o alcoolemie de 0,18mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Sunt bine sănătos. Luțu se afla la volan. Eu nu am nicio pretenție de la șoferul celălalt. Poliția a venit destul de repede.

Gigi Becali nu vrea ca vinovatului să i se deschidă dosar penal

Omul era speriat, nu știu dacă era băut, că nu m-am dus eu la ei. Poliția i-a luat și s-a dus să le ia probe. La mine în mașină Luțu se afla la volan. Eu nu vreau ca omului să i se întâmple vreun dosar penal.

A fost și ploaia asta Eu am plecat apoi acasă. O să îl sun pe Luțu să văd ce au făcut”, a spus Gigi Becali pentru .

Accidentul s-a produs din cauza neacordării priorității

Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat cu etilotestul și pe Ionuț Luțu, dar acesta nu consumase alcool. Accidentul s-a produs, conform , din cauza celuilalt conducător auto implicat.

Respectiva persoană nu s-ar fi asigurat și nu a acordat prioritate. Circulația în zona Bulevardului Aviatorilor a fost restricționată, iar șoferii celor două mașini au fost conduși la sediul Poliției.

Ionuț Luțu îi este loial lui Gigi Becali de peste 10 ani

Ionuț Luțu este omul de nădejde al lui Gigi Becali din 2010, după ce s-a retras din fotbal. Fostul mijlocaș îl ajută atât de mult pe patronul FCSB, încât Dumitru Dragomir a ironizat, chiar, relația dintre cei doi.

„Nu am fost de acord cu acea clauză când a spus că Gigi Becali nu are voie să vorbească. Are voie să vorbească pentru că e patron. Nu poți să îi închizi gura nici unuia care e în pușcărie sau condamnat la moarte.

Dar să îl dai afară după rezultatele excepționale e altceva! Părerea mea este ca Gigi Becali să își dea examenul de licența PRO și să treacă pe bancă. Nu vrea să se ducă la școală? Poate să rezolve prin Republica Moldova să își ia licența PRO și atunci…

Becali a fost întotdeauna antrenor principal cu excepția perioadei lui Pițurcă. Ar putea să facă performanță dacă aduce jucători buni. Poate să antreneze și oricine de acolo.

Să îl pună pe Luțu, că e loial! A fost unul dintre cele mai mari talente ale tuturor timpurilor”, declara Dumitru Dragomir, , după plecarea lui Edi Iordănescu de la echipă.