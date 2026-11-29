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Gigi Becali a dezvăluit că a rămas profund impresionat de un mesaj pe care l-a primit de la Darius Olaru. Patronul FCSB-ului nu a uitat contribuția fostului său căpitan la performanțele echipei și i-a făcut acestuia o promisiune specială.

Gigi Becali, impresionat de mesajul primit de la Darius Olaru

Întrebat dacă regretă despărțirea de vreunul dintre fotbaliștii care au plecat în vară de la FCSB, Gigi Becali a ținut să facă o distincție între Adrian Șut și Darius Olaru. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că i-a trimis un mesaj de mulțumire care l-a impresionat atât de tare încât îl ține minte și în prezent. Becali a fost surprins inclusiv de maniera în care mijlocașul și-a exprimat recunoștința.

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„(n.r. – dacă regretă vreun jucător pierdut în vară) Șut, nu. Tănase ne ajută. Olaru, oricând în viața lui, pentru tot ce a făcut pentru clubul ăsta și mai ales pentru mine, și dacă vrea să stea pe bancă, e bine primit.

Mi-a dat un mesaj frumos pe care îl țin minte. Mă gândeam de unde are atâta poezie. Un mesaj frumos, rar mi-a fost dat. Un mesaj de mulțumire, nici nu am cuvinte”, a declarat patornul fostei campioane.

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Gigi Becali i-a promis lui Darius Olaru un loc în conducerea FCSB-ului

Mai mult decât atât, că se poate întoarce oricând la FCSB, inclusiv după încheierea carierei de fotbalist, dacă își va dori să ocupe o funcție în cadrul clubului. Olaru, oricând vrea, și dacă e în vârstă și mai trăiesc, poate să lucreze oricând la clubul ăsta. Așa procedez eu cu oamenii care m-au ajutat.

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Chiricheș putea să rămână în club, eu îl țineam. Dar nu mai putea să fie fotbalist, trebuia el singur să zică că nu mai poate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.