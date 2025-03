Gigi Becali, impresionat până la lacrimi de ce a spus Hagi când a primit ”Steaua României”: ”Și acum se ridică părul pe mine”

Gigi Becali a reacționat cu privire la , cu , de către președintele interimar Ilie Bolojan. Hagi a primit cea mai înaltă distincție a statului român în grad de cavaler.

Cuvintele lui Gică Hagi care l-au emoționat pe Gigi Becali

Becali a povestit despre prietenia care îl leagă de ”Regele” fotbalului românesc. Patronul liderei din Superligă, FCSB, și-a amintit câteva cuvinte ale omologului său de la Farul Constanța ce l-au atins profund.

Latifundiarul a fost impresionat când, la ceremonie, fostul căpitan al echipei naționale a afirmat că a muncit de la vârsta de zece ani pentru a-și atinge performanțele din cariera de fotbalist profesionist și din cea de antrenor.

”Gică e prietenul meu. E nașul meu, dar e prietenul meu până la moarte. Când îl văd pe Gică îmi aduc aminte de tinerețe. Cel mai bun la Gică mi-a plăcut… a zis un lucru extraordinar de pătrunzător.

A zis: ‘Am 60 de ani, am muncit 50 de ani’. Băi, și acum se ridică părul pe mine. Fraza asta înseamnă totul pentru un om. Îți dai seama? Cu alte cuvinte, am muncit de la 10 ani să ajung aici.

Gigi Becali: ”Prin munca lui a răpit respectul, medalii, recunoștință”

Acest lucru înseamnă meritul omului. Prin munca lui a răpit respectul, medalii, recunoștință. Eu am 67, și am muncit 60. Doar că nu am muncit tot timpul, am mai golănit (n.r.- râde).

Eu pe la 20 de ani mă certam cu tata, începea să mă bată. Vara voiam să fiu la mare, primăvara nu aveam ce face. Stăteam lângă tata trei luni la muls oile. Nu aveam ce face”, a declarat Gigi Becali, la .