Gigi Becali, în direct de Paște de la palat: „Am slăbit 6 kg de la post!” Noi declarații controversate despre femei

Ca de fiecare dată în ultimii ani de sau , Gigi Becali apare să le vorbească românilor despre credință și viață în direct la România TV.

Gigi Becali, în direct la România TV în seara sfântă de Paște

Gigi Becali a vorbit despre biruința lui Iisus Hristos și despre semnificația Sărbătorilor Pascale și a tuturor celor șapte zile din Săptămâna Mare.

„Hristos a biruit moartea și e primit de evrei. I-a deranjat mult pe farisei, pe cărturari și pe sadichei, care erau un soi de USR, partid satanic. Nu voiau să asculte de un împărat al ideilor, pe care poporul îl voia. Hristos îi spune lui Petru și lui Ioan să îi pregătească cina. Merge și se roagă pe muntele măslinilor și trece pe la un prorooc. El este mielul cel adevărat, care unește pământul cu sângele lui.

Iisus spală picioarele apostolilor și începe cu Iuda, cel care îl va vinde. Vrea să demonstreze că dacă vrei să fii mare trebuie să fii slujitor. Ei așa cred când primesc funcții. În Vinerea Mare este vândut de Iuda și atunci Petru are un cuțit cu care taie urechea și spune că cei care vor folosi sabia, de sabie vor muri E luat de 1.000 de soldați”.

care este pilda lui Hristos care îl emoționează cel mai mult: „Cel mai tare mă impresionează până la lacrimi: ‘Ca la tâlhari ați venit cu săbii, topoare și ciomege’. Era vorba de o mare invidie. Ei știau că e adevărat, pentru că știau scripturile, dar voiau ca poporul să asculte de ei și nu îl acceptau. Urcă pe Golgota și îl condamnă. Și în ultima clipă dacă te pocăiești, Dumnezeu face un miliard de pași”.

Gigi Becali a mâncat doar gem și compot cu pâine timp de 40 de zile: „Am slăbit 6 kilograme!”

Gigi Becali a dezvăluit că mănâncă doar două lucruri în perioada Postului Mare și a reușit să slăbească nu mai puțin de șase kilograme: „Aveam 82 de kilograme și acum am 76. Mănânc pâine cu gem și pâine cu compot. Altceva nu mănânc! Nu pot nici vinete, nici ardei. E foarte bine așa! Postul este sănătatea trupului. Grăsimea, mâncarea îngreunează trupul, nu e bine”.

Gigi Becali a continuat seria de declarații șocante cu privire la femei și consideră că Le Pen nu poate fi președintele Franței: „Cu Le Pen stăteam la masă în Parlamentul European. Era și cu taică-su. Eu vreau Macron pentru că ea vrea Franța puțin mai departe de NATO, de Uniunea Europeană și am suferi așa și noi. Am auzit că are și o prieteni cu rușii, deci mai bine. Nu mă pricep eu la astea. Bine, e bărbat. Ce să facă o femei președinte! Se alege praful, nu poate fi stăpânitoare!”.

Gigi Becali, mărturii emoționante de la Athos: „Un călugăr a înviat când m-a văzut! Are 97 de ani”

Gigi Becali a mers din nou în cel mai sfânt loc al ortodocșilor, Muntele Athos, unde a făcut un

„Hristos moare pe cruce și învie a treia zi! De aici începe credința. Înseamnă că dacă tu crezi că a murit și a înviat! El s-a făcut om și apoi s-a făcut Dumnezeu și a înviat. Cu alte cuvinte și noi, oamenii, ne putem îndumnezeii.

Dacă îți e frică de moarte înseamnă că nu crezi în învierea morților. Doar dacă fac păcate. Am pus eu mască în pandemie? Am făcut COVID de 20-30 de ori! Nu vreau lepădare. Biserică și acasă! Nu am venit la palat. Dacă mor mă ia Hristos și gata!

Am fost la Athos. E un părinte Iulian și m-am bucurat mult. Nici nu mai vorbea, îi săpaseră groapa. A început să vorbească cu mine: ‘Gheorghiță, Gheorghiță! ‘Ni s-au unit inimile și nu a mai vrut să moară pentru că m-a văzut pe mine plângând din dragoste. Are 97 de ani! Toți călugării se spovedesc la el! Mă iubește extraordinar!”, a declarat Gigi Becali în direct la România TV.