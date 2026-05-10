Gigi Becali, în genunchi! Imaginea virală cu patronul FCSB făcută duminică dimineața 

Nu mai este niciun secret faptul că Gigi Becali, omul care decide totul la FCSB, campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, este o personalitate publică extrem de credincioasă. Acesta își manifestă deseori credința ortodoxă prin gesturi publice. Imaginea virală cu omul de afaceri, în genunchi, duminică dimineața.

Ca de obicei, în fiecare duminică și în fiecare zi de sărbătoare, Gigi Becali merge să se roage la biserică. Nici în cursul acestei zile de duminică, 10 mai, patronul campioanei României nu a făcut rabat de la acest comportament. Omul de afaceri apare în genunchi, rugându-se, în timp ce se află la Patriarhie.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA au fost prezentate imagini cu . Chiar lângă acesta, tot în genunchi, apare și Alexandru Tudor, unul dintre cei mai apropiați oameni de încredere ai lui Becali. Cei doi se întâlnesc frecvent la biserică, fie la Catedrala Patriarhală sau în alte locații sfinte. Aceștia au o legătură puternică prin credința ortodoxă comună.

Invitații emisiunii de la FANATIK au comentat foarte pe scurt aceste imagini virale cu Gigi Becali. ”(n.r. O poză de credincioși adevărați) Se roagă să câștige barajul (n.r. de Conference League”, a spus Robert Niță. ”Se roagă pentru Conferența asta. Uite că acum e bună Conferența (n.r. Conference League)” a spus și Vivi Răchită.

Ce urmează pentru FCSB-ul lui Gigi Becali în această etapă. Când se joacă barajul de Conference League

Încă de la finalul lunii aprilie, după victoria cu Petrolul, scor 3-1, FCSB și-a asigurat matematic locul la primul baraj pentru preliminariile Conference League. În acest moment, echipa lui Gigi Becali nu mai poate să cadă sub locul 10. Atunci, echipa de pe 10, era la 9 puncte în spate, cu 3 meciuri rămase, și nu o mai putea depăși pe FCSB nici în cazul în care ar câștiga toate punctele și bucureștenii ar pierde toate jocurile rămase.

Trebuie spus că . Astfel, meciul dintre locul 3 sau 4 din play-off, respectiv câștigătoarea semifinalei dintre locurile 7 și 8 din play-out, va avea loc mai devreme. ”Comitetul de urgenţă aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026”, a transmis Federația, în urmă cu câteva zile.