Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, în genunchi! Imaginea virală cu patronul FCSB făcută duminică dimineața 

Gigi Becali este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai credincioși oameni din fotbalul românesc. Patronul FCSB a fost surprins în genunchi, duminică dimineața. Cine se afla alături de el.
Adrian Baciu, Bogdan Ciutacu
10.05.2026 | 11:56
Gigi Becali in genunchi Imaginea virala cu patronul FCSB facuta duminica dimineata
EXCLUSIV FANATIK
Cum a fost surprins Gigi Becali, duminică dimineața. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Nu mai este niciun secret faptul că Gigi Becali, omul care decide totul la FCSB, campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, este o personalitate publică extrem de credincioasă. Acesta își manifestă deseori credința ortodoxă prin gesturi publice. Imaginea virală cu omul de afaceri, în genunchi, duminică dimineața.

Cum a fost surprins Gigi Becali, duminică dimineața. Patronul FCSB, în genunchi alături de un apropiat al său

Ca de obicei, în fiecare duminică și în fiecare zi de sărbătoare, Gigi Becali merge să se roage la biserică. Nici în cursul acestei zile de duminică, 10 mai, patronul campioanei României nu a făcut rabat de la acest comportament. Omul de afaceri apare în genunchi, rugându-se, în timp ce se află la Patriarhie.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA au fost prezentate imagini cu Gigi Becali în timp ce se ruga la slujba de duminică. Chiar lângă acesta, tot în genunchi, apare și Alexandru Tudor, unul dintre cei mai apropiați oameni de încredere ai lui Becali. Cei doi se întâlnesc frecvent la biserică, fie la Catedrala Patriarhală sau în alte locații sfinte. Aceștia au o legătură puternică prin credința ortodoxă comună.

Invitații emisiunii de la FANATIK au comentat foarte pe scurt aceste imagini virale cu Gigi Becali. (n.r. O poză de credincioși adevărați) Se roagă să câștige barajul (n.r. de Conference League”, a spus Robert Niță. ”Se roagă pentru Conferența asta. Uite că acum e bună Conferența (n.r. Conference League)” a spus și Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a...
Digi24.ro
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
Gigi Becali genunchi imagine virală biserică
Gigi Becali, în genunchi în Biserică

Ce urmează pentru FCSB-ul lui Gigi Becali în această etapă. Când se joacă barajul de Conference League

Încă de la finalul lunii aprilie, după victoria cu Petrolul, scor 3-1, FCSB și-a asigurat matematic locul la primul baraj pentru preliminariile Conference League. În acest moment, echipa lui Gigi Becali nu mai poate să cadă sub locul 10. Atunci, echipa de pe 10, era la 9 puncte în spate, cu 3 meciuri rămase, și nu o mai putea depăși pe FCSB nici în cazul în care ar câștiga toate punctele și bucureștenii ar pierde toate jocurile rămase.

ADVERTISEMENT
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat...
Digisport.ro
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”

Trebuie spus că FRF a schimbat data finalei barajului pentru Conference League. Astfel, meciul dintre locul 3 sau 4 din play-off, respectiv câștigătoarea semifinalei dintre locurile 7 și 8 din play-out, va avea loc mai devreme. ”Comitetul de urgenţă aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026”, a transmis Federația, în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT
Cauzele dezastrului de la Rapid. Horia Ivanovici și Robert Niță, dezvăluiri din culise!...
Fanatik
Cauzele dezastrului de la Rapid. Horia Ivanovici și Robert Niță, dezvăluiri din culise! Ce se întâmplă, de fapt, cu Gâlcă și jucătorii din Giulești
Care e situaţia medicală a lui Alex Dobre. Diagnosticul oficial al doctorilor
Fanatik
Care e situaţia medicală a lui Alex Dobre. Diagnosticul oficial al doctorilor
Acuzat de Neluţu Varga că face parte din “gaşca de profitori a CFR-ului”,...
Fanatik
Acuzat de Neluţu Varga că face parte din “gaşca de profitori a CFR-ului”, Cristi Balaj a reacţionat: “A vorbit la nervi”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! Dorit în SuperLiga, Edi Iordănescu a dat răspunsul + Măldărășanu ar putea...
iamsport.ro
Bombă! Dorit în SuperLiga, Edi Iordănescu a dat răspunsul + Măldărășanu ar putea ajunge la o echipă mare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!