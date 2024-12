Gigi Becali, în lacrimi la Liturghie! Patronul FCSB a fost copleşit de emoţii în biserică. Video

Gigi Becali este cunoscut ca un om foarte credincios. În fiecare duminică este prezent la Sfânta Liturghie şi merge foarte des în pelerinaje religioase. Mai mult, omul de afaceri construieşte o catedrală în nordul Bucureştiului, în zona Pipera.

Gigi Becali a plâns la Sfânta Liturghie!

Patronul FCSB-ului a oferit imagini emoţionante la Sfânta Liturghie de duminică. Gigi Becali a izbucnit în lacrimi în momentul în care se afla în faţa icoanelor. Slujba a fost transmisă de Trinitas TV, iar în cadre a apărut şi omul de afaceri.

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că singura muzică pe care o ascultă este cea religioasă, iar hainele pe care le poartă sunt cu tematica ortodoxă. La Sfânta Liturghie de duminică a fost prezent şi Adrian Iencsi, fostul fotbalist al Rapidului.

Construieşte una dintre cele mai mari biserici din ţară: “Am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray”

Gigi Becali construieşte . El a promis în anul 2008 că dacă echipa sa va elimina Galatasaray şi se va califica în grupele Champions League, va construi o biserică:

„Eu am greşit ceva. Am făgăduit în 2008, când am jucat cu Galatasaray. Am făgăduit biserica de la Pipera. De-abia acum i-am băgat turlele. Când am jucat cu Galatasaray spuneam «Doamne, dacă îmi vei da acum să scot pe Galatasaray», că au dat 17 milioane pe un jucător, am spus că o să fac o biserică pe colţ acolo”, FANATIK SUPERLIGA.

“Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool!”

Gigi Becali a amânat construcţia bisericii câţiva ani, fapt pe care îl regretă. Patronul FCSB susţine că echipa lui va reveni î Champions League şi se va bate cu granzii Europei în momentul în care va începe şi liturghia în biserica nouă:

„Deja Dumnezeu vede, începi să te ţii de cuvânt. Eu nu mă ţineam de cuvânt. Tot o amânam. Dacă lui Dumnezeu i-ai făgăduit acolo, acolo faci. Că aşa, îţi dă şi El mai puţin. Acolo am făcut-o, dar tot o amânam.

La biserică am pus şase turle şi mai am turla principală. Când va fi turla principală făcută, va fi cea mai frumoasă biserică. Şi atunci începe să îmi dea şi El mie.

Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool! El a făcut lumea şi copacii şi tot a făcut El. Şi face ce vrea cu ele”, a spus Becali.

