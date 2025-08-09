Sport

Gigi Becali, în război cu fotbalistul pe care l-a dat afară de la FCSB: „Nea Gigi, omenia!” / „Du-te și joacă fotbal!”

Gigi Becali a făcut dezvăluiri explozive despre fotbalistul pe care tocmai l-a dat afară de la FCSB. Ce discuții în contradictoriu au avut cei doi
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 14:35
Gigi Becali in razboi cu fotbalistul pe care la dat afara de la FCSB Nea Gigi omenia Dute si joaca fotbal
Gigi Becali, în război cu fotbalistul pe care l-a dat afară de la FCSB: „Nea Gigi, omenia!” / „Du-te și joacă fotbal!” FOTO: Fanatik

Gigi Becali a făcut dezvăluiri explozive după ce FCSB i-a reziliat contractul lui Alexandru Băluță. Patronul campioanei României a povestit ce discuții a avut cu mijlocașul care acum e liber de contract.

Gigi Becali, după ce l-a dat afară de la FCSB pe Alex Băluță: „El, băiat bun așa, dar îl învăța impresarul”

Alexandru Băluță n-a avut norocul lui Malcom Edjouma, care a fost reprimit în lotul FCSB-ului. Extrema dreaptă a plecat liber de contract și va ajunge în Cipru, conform spuselor lui Gigi Becali.

Băluță primit 50.000 de euro de la latifundiarul din Pipera la reziliere. Fotbalistul va încasa alți 150.000 de euro, dacăechipa lui Charalambous se califică în grupele Europa League sau Conference League.

„I-am dat 50.000 lui Băluță la plecare și dacă ne calificăm în grupele Europa League sau Conference o să mai primească încă 150.000 de euro. Deci o să ia 200.000 de euro. Ce să facem? El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro. Atât avea de luat cu totul, cu prime, cu salariu. Și el, băiat bun așa, dar îl învăța impresarul.

‘Că nea Gigi, trebuie să iau 390.000’. Și cerea 300. Apoi cerea 270. Eu i-am zis că primește 200. Eu știam că are ofertă din Cipru. ‘Tu vrei să joci fotbal?’. Zicea că ‘Nea Gigi, omenia’. Păi omenia, să iei 200.000 de la mine și să iei și în Cipru. Du-te și joacă fotbal, iei 200.000 de la mine și iei 300.000 de acolo.

Impresarul voia 250.000. ‘Bine, mă, vino la antrenamente’. Trebuia să îi dau oricum prima de 150.000 calificare și dacă rămânea. Așa, a plecat și scap de salariu, îi dau doar prima”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

Alexandru Băluță a jucat două sezoane la FCSB, în perioada 2023-2025, când a cucerit două titluri de campion și două Supercupe ale României. A îmbrăcat tricoul roș-albastru în 81 de meciuri, reușind să dea 13 goluri și 12 pase decisive.

  • 900 de mii de euro este cota de piață a lui Alexandru Băluță, potrivit site-ului Transfermarkt.com
