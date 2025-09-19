Sport

Gigi Becali, în silenzio stampa după un nou eșec rușinos al FCSB!? „Nu am ce să vorbesc!”

Gigi Becali, resemnat total după FC Botoșani - FCSB 3-1! Patronul campioanei României nu a avut puterea să vorbească: „Nu am ce”
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.09.2025 | 22:44
Gigi Becali in silenzio stampa dupa un nou esec rusinos al FCSB Nu am ce sa vorbesc
Gigi Becali, patronul de la FCSB. Foto: Sport Pictures

Omul de afaceri din Pipera a transmis că nu poate să comenteze prea multe după această nouă înfrângere suferită de echipa sa, motiv pentru care moderatorul emisiunii a acceptat ca apelul să se încheie mult mai rapid decât era prevăzut.

Gigi Becali, extrem de dezamăgit după FC Botoșani – FCSB 3-1:  „Nu am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă”

Gigi Becali a explicat că va mai vorbi public despre activitatea de la FCSB doar în momentul în care formația antrenată de Elias Charalambous va ajunge în preajma locurilor de play-off din Superliga, cu amendamentul că nu este sigur în acest moment de acest scenariu.

„Nu am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă. Nu am ce să vorbesc, ce să vorbesc? Nu că e complicat, nu am ce să vorbesc. Ce rost are să vorbesc? Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc iar, dacă o să fie, dacă nu, nu o să mai vorbesc. O să fim, nu o să fim, nici nu mai știu. Sănătate, numai bine. Bucurați-vă!”, a transmis Gigi Becali în direct la Digi Sport după FC Botoșani – FCSB 3-1. 

Inovația lui Gigi Becali nu a funcționat decât pentru puțin timp la Botoșani

Acesta a fost primul meci în care, la dorința lui Gigi Becali, cei de la FCSB au încercat varianta cu Daniel Bîrligea în flancul drept al liniei ofensive. Acest lucru s-a petrecut în mod special în prima repriză, pe destul de multe secvențe de joc, când Thiam a fost folosit în rol de atacant central, iar fostul fotbalist de la CFR Cluj a reușit să deschidă scorul.

După pauză, odată cu intrarea lui David Miculescu în locul lui Dennis Politic, s-a revenit la planul obișnuit, cu el în dreapta, Thiam în stânga și Bîrligea în centru în cea mai mare parte a timpului.

„Pe Bîrligea l-am luat de atacant în dreapta, așa făcea la CFR, eu nu l-am văzut niciodată număr 9. Eu l-am luat că venea din bandă, din stânga sau din dreapta, și intra în viteză, ziceai că e rachetă. Pe Bîrligea, de Lăcătuș l-am luat.

L-am văzut, s-a învățat să dribleze. Păi dacă el driblează, viteză are, i-a să-l bag în dreapta să mă folosesc de calitățile lui că e ‘Săgeata din Carpați’. O să zică Șumudică poate că nu e așa, dar vreau să mă conving eu”, spunea Gigi Becali recent la FANATIK SUPERLIGA. 

