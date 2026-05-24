Gigi Becali, încântat de golul înscris de Octavian Popescu: „E calificarea lui”. Cine e singurul jucător criticat de patronul FCSB după 4-3 cu FC Botoșani

Gigi Becali l-a lăudat pe Octavian Popescu după ce atacantul a reușit să înscrie un super gol în barajul cu FC Botoșani. Cine e singurul jucător criticat de patronul FCSB.
Iulian Stoica
24.05.2026 | 23:30
Gigi Becali, încântat de golul înscris de Octavian Popescu în FCSB - FC Botoșani 4-3. Foto: Colaj Fanatik
FCSB a trecut cu emoții de FC Botoșani în barajul de calificare în cupele europene. Deși au condus cu 3-1, roș-albaștrii au cedat pe finalul timpului regulamentar, iar meciul a ajuns în prelungiri. În cele două reprize adiționale, Octavian Popescu a ieșit la rampă cu un gol de autor, spre încântarea lui Gigi Becali.

Risto Radunovic, criticat de Gigi Becali după FCSB – FC Botoșani 4-3

La scurt timp după ce meciul de baraj a ajuns la final, Gigi Becali a transmis că FCSB merita să treacă mai departe, în contextul în care valoare individuală și-a spus cuvântul. Omul de afaceri a criticat un singur fotbalist, pe Risto Radunovic, fundașul muntenegrean făcând penalty la golul doi înscris de FC Botoșani.

„Avem și noi valoare, am câștigat două campionate, astfel că trebuie să o bați pe FC Botoșani. Dacă pierdeam cu Botoșani, poate că nu mai răspundeam. Orice s-ar fi întâmplat… Nu pot să spun că un jucător nu a muncit, nu a alergat.

Pot să spun doar că Radunovic a fost puțin indolent, nu știu dacă a fost henț. Nu cred că e henț, nu știu. Nu mă pricep! Mâna e într-o poziție firească și nu își mărește aria. Era mai simplu să rămână cu mâna lângă corp. Asta a făcut-o din indolență”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Laude pentru Octavian Popescu după golul înscris la baraj

Octavian Popescu a marcat golul decisiv în partida cu FC Botoșani, iar Gigi Becali a ținut să laude ascensiunea atacantului în a doua parte a acestui sezon. Patronul FCSB susține că această calificare îi aparține atacantului, talentul atacantului fiind unul evident, reușita sa fiind una de autor.

„El a avut o creștere în campionatul acesta, spre final. George ne-a calificat, asta e calificarea lui. A fost creația lui la gol! Talentul îl are”, a transmis Gigi Becali despre reușita lui Octavian Popescu. FCSB – Dinamo, din finala barajului pentru cupele europene, va avea loc vineri, 29 mai.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 225 meciuri, 27 de goluri și 26 de pase decisive a adunat atacantul pentru FCSB
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
